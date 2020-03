Disney + adelantó el estreno de la película Onward por el coronavirus

El movimiento del filme Onward de Disney de acortar su carrera teatral a favor de un lanzamiento digital, también podría responder a que no tuvo un gran respaldo en la taquilla

Estados Unidos – Disney anunció que su última película animada de Pixar, Onward, la cual todavía se exhibía en algunas salas de cine, podrá ser vista a partir de abril en su plataforma Disney+.

El estreno del filme de animación en Disney+ será el 3 de abril y la estrategia responde a cómo la industria del entretenimiento está luchando con sobrevivir en medio de la crisis de salud global con la pandemia de Covid-19.

Todas las salas de cine en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países están cerradas. Las casas productoras y estudios internacionales también pospusieron o cancelaron producciones para evitar la propagación del coronavirus que ha cobrado la vida de más de 10.000 personas en el mundo.

Varios éxitos de taquilla, incluida la última aventura de James Bond: No Time To Die y Marvel’s Black Widow, entre otras se pospusieron por la emergencia del coronavirus.

El movimiento del filme Onward de acortar su carrera teatral a favor de un lanzamiento digital, también podría responder a que no tuvo un gran respaldo en la taquilla, ya que la crisis de salud por el virus comenzó a hacerse sentir y algunas salas de cine se cerraron.

Disney eligió seguir los pasos de los estudios Universal y Warner Bros., que están lanzando películas como Emma, Trolls World Tour, The Hunt, The Invisible Man y Birds of Prey más temprano y por diversas plataformas.

Foto:Agencias