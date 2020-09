Descubra de qué está hecho el chocolate blanco

Descubr de qué está hecho este “falso” chocolate, el porqué no es el favorito de los nutricionistas y otras curiosidades de él y sus hermanos, los diferentes tipos de chocolate

Por ley se conoce que hay tres chocolates: blanco, de leche y amargo u oscuro (aunque de este también se deriva el semiamargo), y en recientes fechas llegó el chocolate ruby o rosa a colocarse como el cuarto. Pero también en más de una ocasión nos han dicho que el chocolate blanco no es otra cosa que un impostor.

Sin embargo, no se puede negar que la combinación de chocolate blanco con galleta de esas con relleno de crema, frutos rojos en una tarta o en un pastel de triple chocolate, es irresistible.

¿De qué está hecho el chocolate blanco?

En realidad, lo único que tiene del cacao, que es el papá del chocolate, es la manteca. A eso se le suman leche, azúcar, grasa de leche y lecitina (una sustancia orgánica obtenida de las grasas animales o vegetales).

De acuerdo a la revista National Geographic, la proporción es de 20% manteca de cacao, contra 55% azúcar, 14% sólidos lácteos y 3.5% de grasa láctea. Esto nos da una idea de por qué los nutricionistas no son nada fans de este producto, pues en su mayoría es azúcar, además de no proporcionarte ninguno de los beneficios del cacao, pues en realidad no lleva componentes sólidos de éste, por lo cual no logra su denominación de chocolate.

Lo máximo a lo que podría aspirar es a ser un subproducto del chocolate, por la manteca de cacao. Pero pese a esta “discriminación”, tiene lo suyo y no sólo nos referimos al sabor, sino que contiene calcio, pues se requiere leche para su elaboración, además de vitamina A. Lo que sí es que si padeces diabetes, no es tu mejor opción.

Claro, de vez en cuando y en cantidades moderadas no está mal, recuerda que ningún alimento debe prohibirse, simplemente saber equilibrar. Eso sí, mucho ojo cuando elija el suyo: entre más blanco menos calidad, pues es posible que sustituyan la manteca de cacao por otro tipo de grasas, así que lo mejor es irte por aquellos con una tonalidad un tanto amarillenta o marfil.

Beneficios de comer chocolate

Ahora hablemos sobre dos de los integrantes de la familia del chocolate menos comunes, recuerde los beneficios de comer chocolate. De acuerdo a Mayo Clinic, aunque todavía no puede considerarse un alimento saludable, el chocolate ha sido reconocido gracias a que los flavanoles presentes en el cacao tienen efectos antioxidantes que reducen el daño celular relacionado con la enfermedad cardíaca.

Asimismo, se le relaciona con un beneficio en las funciones cerebrales y cognitivas, además de estimular al sistema nervioso gracias a la cafeína y teobromina, lo que ayuda a mantenernos alerta. Sin embargo, debemos consumirlo con moderación, pues si lo consumimos en exceso y, de paso, elegimos el incorrecto, podremos terminar con un exceso de grasa azúcar y calorías.

Por lo tanto, debe saber elegir. Una opción es el cacao puro en la leche, avena o postres, incluso puedes hacer pasta de cacao y avellana sin azúcar. Otra es elegir un chocolate de buena calidad, con más del 70% de cacao, un buen tip es que entre menos comerciales, aunque también hay marcas que venden con un mayor porcentaje de cacao, sólo revisa los ingredientes.