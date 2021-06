¡De terror! Arañas cubrieron de blanco todo a su paso en Australia (+video)

«El apocalipsis de las arañas», así se refirió un usuario de Reddit a este fenómeno Australiano

Después de las recientes inundaciones, el paisaje del estado de Victoria, en el extremo sur de Australia, cambió bastante. Lejos de los estragos del agua, una sorprendente cantidad de telarañas fue documentada en la zona de Gippsland.

Lea también: Ninel Conde fue criticada por la apariencia de su rostro

Sin rastros ya de las acumulaciones de agua, que anegaron los campos, distintas zonas del estado australiano de Victoria se cubrieron de blanco. Claro, no se trataba de nieve, sino de espesas telarañas.

A través de un posteo de Reddit un usuario recopiló distintas imágenes y las compartió con la comunidad. Carteles viales, alambrados, campos y todo el paisaje rural de esa zona quedaron cubiertos de telarañas.

«Si con las inundaciones no fuera suficiente, les presento el apocalipsis de arañas», escribió un usuario en esa red social. En las imágenes se puede ver grandes extensiones de pasto e incluso arbustos cubiertos de telarañas.

Parts of #Gippsland are covered in #spider web??!! The little black dots are spiders. There is web as far as the eye can see. This is near Longford #Victoria thanks Carolyn Crossley for the video pic.twitter.com/wcAOGU9ZTu

— 𝙼𝚒𝚖 𝙷𝚘𝚘𝚔 (@mim_cook) June 15, 2021