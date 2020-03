De Niro y DeVito piden a los ciudadanos que se mantengan en sus casas (+Video)

Los vídeos de De Niro, DeVito y Ben Stiller los compartió el gobernador Andrew Cuomo el domingo por la noche, coincidiendo con la entrada en vigor de un plan llamado Nueva York en Pausa

Nueva York – Los actores Robert De Niro, Danny DeVito y Ben Stiller se convirtieron en influencers por una buena causa: ayudar a que la población del estado de Nueva York, el epicentro del coronavirus en Estados Unidos, se quede en casa y frene la propagación, según pidieron en videos que publicaron en Twitter.

“Hola, soy Robert De Niro. Todos necesitamos quedarnos en casa. Necesitamos frenar la propagación de este virus y solo lo podemos hacer juntos, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino a los demás y a la gente mayor que amas. Por favor. Les estoy vigilando”, dice el legendario actor protagonista de The Irishman, mientras señala a la cámara en su mensaje.

Robert De Niro is watching you. Stay home. Save lives. #NewYorkStateStrongerTogether pic.twitter.com/WgAsBuIrKk

Los vídeos los compartió el gobernador Andrew Cuomo el domingo por la noche, coincidiendo con la entrada en vigor de un plan llamado Nueva York en Pausa que obliga a 75% de la fuerza trabajadora a hacer sus funciones desde casa e impone multas para las empresas que no cumplan con esta estricta medida, que se suma al cierre de escuelas y universidades públicas, teatros y cines, bares y restaurantes.

De acuerdo a las últimas cifras, en el estado hay más de 15.000 casos positivos de coronavirus.

Danny DeVito wants you to stay home and save lives.#NewYorkStateStrongerTogether @DannyDeVito pic.twitter.com/7V8yXbqHwB

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 22, 2020