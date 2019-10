Darwin Machís anotó su primer gol de la temporada contra el Real Madrid ( + VIDEO )

El jugador de la Vinotinto Darwin Machís había disputado 485 minutos en los que no consiguió romper el arco

El venezolano Darwin Machís marcó su primer gol con el Granada CF en este 2019 y lo consiguió frente al Real Madrid.

Machís anotó el tanto desde los 11 metros, en un penal en el minuto 69’ que cobró con fuerza al palo izquierdo.

El delantero no había conseguido ese tanto que demostrara que su llegada al Matagigantes no era por casualidad.

En un duelo que en los últimos 15 minutos fue sufrido para el conjunto merengue, el de Tucupita, estado Delta Amacuro, rindió con su escuadra para presionar al rival.

El jugador de la Vinotinto había disputado 485 minutos en los que no consiguió romper el arco.

Pero el trabajo bien realizado concede oportunidades como la de anotarle al puntero de la Liga Santander.

Sin embargo, la casa blanca terminó con la victoria 4-2 en el Santiago Bernabéu. El Granada se quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Foto:Agencia