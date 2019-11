¡Cuerpazo! Daniela Alvarado publicó una imagen luego de su cirugía bariátrica (+FOTO)

La actriz Daniela Alvarado luce su figura, tras someterse a una cirugía bariátrica con médicos venezolanos, esto le permitió ir bajando de peso

Caracas – -. La venezolana Daniela Alvarado se ha ganado un espacio en nuestros corazones desde sus primeros protagónicos en las telenovelas “Angélica Pecado” y “Juana La Virgen” de RCTV, las cuales son referencias en nuestro país por su gran contenido y impacto en el mundo, para nadie es un secreto que desde el momento que la actriz empezó a surgir en el mundo de la televisión, empezó a ser blanco de criticas por su problema de peso.

Sin embargo la protagonista de “Voltea pa’ que te enamores” hace ya aproximadamente 8 meses, fue sometida a una cirugía bariática que le permitió ir bajando de peso, para así poder mantenerlo esbelto y digno de admirar,.

Es por eso que la actriz aprovecho la situación, para postear a través de su Instagram, una fotografía en celebración por sus 8 meses de haber entrado al quirófano.

En la cual coloco:

“Hace 8 meses de mi operación, y aún recuerdo el miedo que sentía en ese momento, pensaba en tantas cosas, no sabía si era o no el paso correcto, y hoy puedo decir con todo seguridad que lo haría un millón de veces más. No solo porque ahora esté delgada, sino porque mi salud es increíble, mis niveles están normales y ya no tengo problemas hormonales o de azúcar, llevo una vida sana, sin alcohol, ni carnes, y sin cigarrillo de hace casi 3 años, como más sano y lo aprecio con el alma”, escribió al pie de la imagen donde luce un bikini color blanco que destaca su delgado abdomen.

Como era de esperarse, “Danielita” ha recibido miles de elogios en su cuenta de Instagram donde ya supera los tres millones de seguidores quienes siempre han estado muy pendiente de su evolución y de su exitosa carrera artística.