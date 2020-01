Estos fueron los ganadores de los Critics Choice Awards 2020

Los Critics Choice Awards son los premios que dan los críticos de cine y televisión a los actores, directores y escritores de las obras. La temporada de premios 2020 a penas inicia y Joaquín Phoenix se posiciona como uno de los actores favoritos

California– Este domingo, Hollywood celebró los Critics Choice Awards 2020 en Santa Mónica, California. Las nominaciones se anunciaron el mes pasado y el listado incluyó películas como 1917, Joker, Once Upon a Time… in Hollywood y The Irishman.

Los nombres de Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Adam Driver y Joaquin Phoenix destacaron entre las categorías masculinas. Mientras que Awkwafina, Scalett Johansson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron fueron las favoritas de las categorías femeninas.

Por su parte, las series de TV que más sonaron fueron Succession, Fleabag, The Crown, When They See Us, This Is Us y Schitt’s Creek.

Estos fueron los ganadores de la noche:

Películas

Mejor Película: Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Actor: Joaquin Phoenix – Joker

Mejor Actriz: Renée Zellweger – Judy

Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt – Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern – Marriage Story

Mejor Actor/Actriz Joven: Roman Griffin Davis – Jojo Rabbi

Mejor Elenco: The Irishman

Mejor Director: Bong Joo Ho – Parasite / Sam Mendes – 1917

Mejor Película Animada: Toy Story 4

Mejor Comedia: Dolemite Is My Name

Mejor Película de Sci-Fi u Horror: Us

Mejor Guion Original: Quentin Tarantino – Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Guion Adaptado: Greta Gerwig – Little Women

Mejor Cinematografía: Roger Deakins – 1917

Mejor Diseño de Producción: Barbara Ling y Nancy Haigh – Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Edición: Lee Smith – 1917

Mejor Diseño de Vestuario: Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

Mejor Estilismo: Bombshell

Mejores Efectos Visuales: Avengers: Endgame

Mejor Película Extrajera: Parasite

Mejor Canción: Glasgow (No Place Like Home) – Wild Rose / (I’m Gonna) Love My Again – Rocketman

Mejor Banda Sonora: Hildur Guonadóttir – Joker

Televisión

Mejor Serie de Drama: Succession (HBO)

Mejor Actor en una Serie de Drama: Jeremy Strong – Succession (HBO)

Mejor Actriz en una Serie de Drama: Regina King – Watchmen (HBO)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama: Billy Crudup – Morning Show (Apple)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama: Jean Smart – Watchmen (HBO)

Mejor Serie de Comedia: Fleabag (Amazon)

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Bill Hader – Barry (HBO)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Phoebe Waller-Bridge – Fleabag (HBO)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Andrew Scott – Fleabag (HBO)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Mejor Mini Serie: When They See Us

Mejor Película de Televisión: El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Mejor Actor en una Mini Serie o Película de Televisión: Jharrel Jerome – When They See Us (Netflix)

Mejor Actriz en una Mini Serie o Película de Televisión: Michelle Williams – Fosse/Verdon (FX)

Mejor Actor de Reparto en una Mini Serie o Película de Televisión: Stellan Skarsgard – Chernobyl (HBO)

Mejor Actriz de Reparto en una Mini Serie o Película de Televisión: Toni Collette – Unbelievable (Netflix)

Mejor Serie Animada: BoJack Horseman (Netflix)

Mejor Talk Show: The Lete Late Show With James Corden (CBS) / The Late Night with Seth Meyers (NBC)

Mejor Especial de Comedia: Live in Front of a Studio Audience: Normal Lear’s All in the Family and The Jeffersons (ABC)

Foto: Agencia