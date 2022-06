Cabrera pasó a Rickey Henderson en lista de hits

Cabrera superó este martes al histórico jugador Rickey Henderson, al pegar su inatrapable número 3.056 para quedar en solitario en el puesto 26.

El criollo finalizó el encuentro de 4-2 y registra hasta el momento una línea ofensiva de .300 en promedio de bateo, con tres jonrones y 24 carreras impulsadas en 230 turnos al bate.

El próximo objetivo de «El Tigre Mayor» es Craig Biggio con 3.060 indiscutibles.

