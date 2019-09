Aprende a realizar tus propias quesadillas mexicanas

Los platillos mexicanos son uno de los mejores en el mundo. Su gastronomía presenta una extensa variedad que van desde lo más picante y sabroso hasta lo más dulce. En esta oportunidad le enseñaremos a preparar las tradicionales quesadillas.

Ingredientes

-8 tortillas de harina de trigo o maíz

-lonchas de queso para fundir (gouda, emmental, edam, cheddar, etc.)

Preparación

1.- Calentamos una sartén amplia, donde entre perfectamente la tortilla. La calentamos sobre el fuego, sin añadir aceite. Si no tenéis una sartén del tamaño justo, podéis hacerlo en el horno: precalentamos a 200°C, calor arriba y abajo.

2.- Cuando la sartén (o el horno) esté caliente, colocamos la tortilla y la calentamos durante 1 o 2 minutos, primero de un lado y luego del otro (en el horno no hace falta dar vuelta). Esto sirve para que la tortilla resulte maleable y no se quiebre al doblarla.

3.- Ponemos el queso en trozos sobre una mitad de la tortilla, la cantidad que nos guste, y doblamos la tortilla a la mitad para cubrir el queso.

4.- Dejamos que el queso se funda. Si vemos que la tortilla se está dorando mucho del lado de abajo y el queso todavía no está bien fundido, la giramos.

5.- Servimos caliente, acompañadas con alguna rica salsa como las que veremos más adelante.

Quesadilla mexicana

Ingredientes para 4 quesadillas usando de relleno pollo:

4 tortillas; 400 gr de pechuga de pollo; medio pimiento rojo; media cebolla; queso para fundir (mozzarella, cheddar, emmental, etc.); sal; pimienta; aceite de oliva virgen extra.

Preparación:

picamos pequeño el pimiento y la cebolla; cortamos la pechuga en cubos pequeños. En una sartén calentamos 1 cucharada de aceite y sofreímos el pimiento y la cebolla. Cuando estén tiernos añadimos el pollo, salpimentamos y dejamos dorar unos minutos, hasta que el pollo esté cocido pero jugoso. Reservamos.

En una sartén amplia (o en el horno como hemos visto en la primera receta) calentamos la tortilla por ambos lados. Cuando esté caliente ponemos una cuarta parte del relleno sobre la mitad de la tortilla, cubrimos con abundante queso para fundir, doblamos la tortilla y dejamos que el queso se funda, girando la tortilla para que se dore de los dos lados.

*Nota: Puedes hacer tu quesadilla de pollo usando restos de pollo asado.

Foto: Agencia