La actriz Maritza Bustamante habla sobre su enfermedad

“Esto que me está sucediendo es un regalo que Dios me está dando para crecer, superarme y poder ayudar a personas”. comentó la actriz venezolana Maritza Bustamante.

Caracas- Los que conocen de cerca a Maritza Bustamante o la siguen desde hace tiempo a través de sus redes sociales, saben que siempre ha sido una mujer muy positiva y activa cuando no estaba grabando una telenovela, lo cual era raro ya que a excepción de los últimos dos años prácticamente no ha dejado de trabajar desde que inició su carrera en 2001.

Estaba bailando, otra de sus grandes pasiones. Pero esa vitalidad tan característica suya se fue esfumando poco a poco de su vida después de dar a luz a su hijo Santiago, en agosto de 2017, al ver que su cuerpo no le respondía como hasta ahora lo había hecho.

“Llegó un momento en que no podía estar en ninguna posición, ni acostada, ni sentada… No entendía qué estaba sucediendo que me estaba impidiendo hacer ejercicio, cargar a mi bebé, bailar… Tantas cosas”, le contó a People en Español la actriz venezolana.

Comenzó entonces una larga búsqueda de médicos para dar con el diagnóstico de lo que le estaba pasando en la que Maritza se sumergió en un pozo de emociones negativas.

El diagnostico, desafortunadamente, no fue nada alentador: la actriz sufre de fibromialgia, una enfermedad caracterizada por dolores musculares crónicos que no tiene cura y que se le desarrolló luego del nacimiento de su bebé.

El fin de semana pasado volvió a acudir a sus fanaticos para desahogarse y nuevamente hacer referencia al tema.

A través de un material audiovisual subido a sus redes sociales, la también bailarina contó que había sufrido otra crisis de dolores. Desde la sala de su casa y con los ojos llorosos; confesó que salió de su cuarto tras los fuertes dolores que sintió a partir de la 1:30 a.m.

«Me tuve que salir de la cama para contarles lo que estoy sintiendo para drenar lo que llevo por dentro… Estoy en medio de una crisis de dolores, súper fuerte y bien distinta», dijo.

Agregó; “lo que me da fuerza es pensar en ustedes, en las que son activas escribiendo y las que sin pena alguna me han contado que sufren de Lupus y cualquier otra enfermedad”.

La pelirroja además aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores y les prometió “aferrarme de todo lo que ustedes han despertado en mí, quiero agarrarme de que no les voy a fallar, de la gratitud que siento por ustedes porque decidieron acompañarme».



Ver esta publicación en Instagram … Una publicación compartida de Maritza Bustamante (@maritzabustamantea) el 22 Nov, 2019 a las 3:42 PST

Foto: Agencia