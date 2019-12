Sentenciaron a Tekashi 6ix9ine a dos años de cárcel por crimen organizado

Daniel Hernández, nombre verdadero del cantante, se enfrentaba a una condena de hasta 47 años de cárcel, pero gracias su colaboración con las autoridades logró la reducción de su pena a dos años

Manhattan– El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, acusado de crimen organizado, recibió una leve sentencia de dos años después de que el juez del caso tuvo en cuenta su cooperación durante el proceso.

“Tu cooperación fue impresionante. Fue algo revolucionario. Fue total y fue valiente”, dijo el juez Paul Egelmayer en un tribunal de Manhattan.

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, se enfrentaba a una sentencia hasta de 47 años de cárcel, pero su colaboración con las autoridades y sus testimonios en contra de otros miembros de bandas callejeras le ha supuesto una sentencia indulgente.

A principios de este año, el acusado de 23 años de edad, se declaró culpable de cargos presentados por pertenecer a una banda conocida como “Nine Trey Gangsta Bloods”. También admitió haber financiado el grupo.

Asimismo, reconoció haber colaborado en un intento de matar a un miembro de una banda rival que desembocó en que un ciudadano inocente resultara herido de bala.

Hernández ya ha pasado 13 meses en prisión por lo que se espera que sea puesto en libertad a finales de 2020.

Antes de su sentencia el miércoles, Takeshi 6ix9ine expresó arrepentimiento por haberse unido a la banda y pidió perdón a su familia, a sus seguidores y a las víctimas.

“No soy una víctima. Yo me puse en esta situación desde el primer día. Tomé muchas malas decisiones en la vida, pero eso no me convierte en una mala persona”, declaró.

Además, en otra carta dirigida la semana pasada al juez del caso afirmó estar “contento” por el hecho de que el público haya podido ver las consecuencias de sus acciones.

“Siento que da visibilidad a lo que puede llevar el afiliarse a una banda”, apuntó.

Foto: Agencia