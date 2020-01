La aplicación WhatsApp presenta hoy domingo problemas en su servicio

La popular aplicación WhatsApp no deja enviar fotos, videos ni audios a sus usuarios

Caracas- WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, presenta problemas en su servicio este domingo, informó el diario ABC de España.

En Venezuela la plataforma comenzó a fallar a las 4:43 am.

“Aunque sí pueden intercambiar mensajes de texto, quienes estén utilizando la aplicación no pueden mandar audios, vídeos ni fotografías. Tampoco compartir contenido en sus estados”, señala ABC.

El problema fue recogido por el panel de incidencias de servicios digitales Down Detector. En él se aprecia la caída, con especial énfasis en Europa.

Whatsapp is having issues since 6:43 AM EST. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if it's down for you as well #Whatsappdown

— Downdetector (@downdetector) January 19, 2020