Vinotinto finalizó participación en Sudamericano Sub 15 con empate ante Perú

Tras una victoria, tres empates y una derrota, la vinotinto juvenil culminó su camino por tierras paraguayas en el Sudamericano Sub 15

Este domingo finalizó la presentación de la selección venezolana sub 15 en el Sudamericano de Paraguay. Con el empate ante Perú, la vinotinto juvenil alcanzó seis puntos en la competición, igualando así su mejor marca historia en el torneo.

El partido acabó con igualdad a cero, aunque las emociones no faltaron en el encuentro. Un primer tiempo que empezó con todo par parte de la vinotinto, no obstante, la ofensiva no logró hacerse presente en el marcador. Perú también llegaba necesitado de un triunfo para seguir adelante.

La primera mitad terminaría igualada, y a pesar del deseo de ambos conjuntos de romper la paridad a su favor, ninguno de las escuadras podría lograrlo en los siguientes 45’.

Durante los últimos diez minutos se evidenció la desesperación por mover el marcador en ambos planteles, pero este objetivo no pudo cumplirse, repartiéndose los puntos y quedando por fuera ambos equipos en la última fecha.

La Vinotinto sub-15 se despide con una victoria, tres empates y una derrota, cuatro goles a favor y cuatro goles en contra. Además, logró romper la historia al sacarle puntos a Brasil y vencer a Bolivia por primera vez en la historia de este certamen.

Foto: Agencia