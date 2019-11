Mourinho descarta la posibilidad de fichar a Zlatan Ibrahimovic

José Mourinho aprovechó la rueda prensa, previa a su choque de Champions del Tottenham contra el Olympiacos, para aclarar su postura respecto a los rumores de Zlatan

Londres.- Jose Mourinho debutó oficialmente como nuevo técnico del Tottenham Hotspur, y lo hizo con una victoria como visitante ante el West Ham, lo cual significó la primera victoria en la carretera en 12 fechas para los de Londres.

Con su llegada a la institución varios nombres comenzaron a sonar como posibles refuerzos de los spurs, sin embargo, el nombre quizá más resaltaba era el de Zlatan Ibrahimovic. Ahora el estratega portugués aprovechó una rueda de prensa previa al choque por Champions contra el Olympiacos para oficialmente descartar esta posibilidad.

“Tenemos al mejor delantero de Inglaterra y uno de los dos o tres mejores del mundo, Harry Kane”, aseveró en conferencia de prensa Mourinho, quien no se detuvo ahí. “Es un maravilloso jugador, un maravilloso chico, pero debo de decir que no hay opciones. No tiene sentido que un delantero de las dimensiones de Zlatan, que puede jugar en cualquier club del mundo, venga a donde tenemos a Harry Kane”, apuntó el técnico luso sobre dicha posibilidad.

Lea también: El Milan realizó su primera oferta formal por Zlatan Ibrahimovic

El sueco actualmente es deseado por media Europa, sin embargo, el único club que se ha acercado oficialmente al delantero es el Milan. Uno de los fuertes candidatos a pelearle a los italianos el fichaje de Zlatan era el Tottenham, sin embargo, con estas palabras del flamante nuevo DT del equipo londinense esa posibilidad parecer erradicada del todo.

El próximo duelo para los de Mou será contra el Olympiacos de Grecia, una nueva prueba para el luso de demostrar que es capaz de tomar el mando tras una gerencia tan exitosa como la de Pochettino.

Foto: Agencia