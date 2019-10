El keniano Eliud Kipchoge hace historia al ganar una distancia de maratón en menos de dos horas

El atleta keniano Eliud Kipchoge, que este sábado se convirtió en Viena en la primera persona en bajar de las dos horas en un maratón (1h59:40), pese a no estar homologado, describió su gesta como “el mejor momento de (su) vida”, reseñó AFP.

“Estaba muy cómodo desde los primeros kilómetros. Me he entrenado para esto durante cuatro meses y medio e interioricé en mi corazón y en mi cabeza que iba a correr el maratón en menos de dos horas, que iba a hacer historia y que transmitiría el mensaje positivo a todo el mundo de que el ser humano no tiene límites”, dijo.

Kipchoge estuvo bien acompañado por un ejército de ‘liebres’ de élite hasta los últimos metros, que para el keniano fue “el mejor momento de mi vida… El momento de escribir la historia. La presión en mis hombros era muy fuerte. Sobre todo ayer, porque recibí muchas llamadas”, incluida una del presidente de Kenia. “Cuando recibes este tipo de llamadas, es mucha presión”, explicó.

Para situar al campeón en las mejores condiciones, no se dejó nada al azar: tres meses y medio de preparación del trazado, un recorrido asfaltado para no presentar imperfecciones, una pista probada con un software de simulación, un día y un horario elegidos en función de que las condiciones meteorológicas fueran favorables (temperatura, tasa de humedad, calidad del aire)…

Debido a esas condiciones particulares la carrera no fue homologada por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

Preguntado sobre la expectación levantada en Kenia por su desafío, el campeón olímpico de la distancia en Rio-2016 dijo estar “feliz de haber congregado no solo a los kenianos, sino a gente de todo el mundo en su televisión, YouTube, Facebook, Twitter o simplemente aquí (en Viena)”.

Era la segunda vez que el keniano intentaba el reto en unas condiciones de este tipo. En el circuito de Monza (Italia), en mayo de 2017, Kipchoge se quedó a 25 segundos de bajar de las dos horas, en un evento similar.

La diferencia con el intento de hace dos años fue “la experiencia”. “Monza fue un buen test y hoy he mostrado mi verdadero potencial”, expresó el atleta.

“Hoy soy el hombre más feliz al saber que el mensaje de que ningún humano tiene límites está ahora dentro de todos. Si crees en algo y lo llevas en tu corazón, se puede lograr”, cerró el keniano.

Foto: Agencia