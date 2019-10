Tomás Rincón: LaVinotinto debe estar por encima de todo

El capitán de la selección venezolana Tomás Rincón en rueda de prensa este martes reprochó la decisión tomada por el delantero Josef Martínez y su renuncia del combinado nacional.

“No estoy de acuerdo con las formas y el momento de la decisión que ha tomado mi compañero. La selección nacional debe estar por encima de todo”, expresó Rincón.

El futbolista del Torino comentó la participación de todos los jugadores y del papel que juegan cada uno como ejemplo y guía para los jóvenes.

“Siento una obligación moral de venir a mi selección cada vez que soy llamado y tengo salud porque la selección se ha convertido en la esperanza de muchos niños y somos los encargados de llevar esto adelante”, agregó

Por último el criollo hizo una reflexión en torno a la figura del técnico Rafael Dudamel y los resultados del combinado de cara a las eliminatorias del Mundial Qatar 2022.

“La selección no es de Dudamel, no es mía, es de todo un país. Ya tenemos una eliminatoria bastante difícil para meternos autogoles. El equipo es lo más importante y no lo puedes dejar tirado”, finalizó.

El pasado 26 de septiembre, Josef Martínez, participó a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que prefiere «no ser convocado a los juegos de la Vinotinto», mientras el director técnico, Rafael Dudamel, está al frente de la selección.

