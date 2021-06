Cuando salgas con un chico mayor, puedes estar segura de que incluso si cambia, no será radicalmente y lo que ves es más o menos lo que obtienes. Aquí están las 10 ventajas de salir con hombres mayores

Nosotras, las chicas, podríamos tener un problema con la edad, porque generalmente significa tener más arrugas, menos abdominales y un montón de problemas de salud con los que lidiar.

Los chicos, por otro lado, son como un buen vino que solo mejora con la edad. Finalmente se dan cuenta de quiénes son, quieren lo que quieren en la vida y qué tipo de relación necesitan. Han visto y probado mucho para no ser distraídos por todas y cada una de las chicas guapas que pasan o por una oportunidad de trabajo aventurera (a menos que, por supuesto, eso sea lo suyo).

Son caballeros

¡Y lo practica todos los días! La cortesía es algo que no muchos muchachos jóvenes conocen, ya que se considera anticuado y, para ser justos, en esta nueva era del feminismo, las mujeres pueden incluso desaprobarlo. Sin embargo, esto no es un problema para un hombre mayor porque sabe cómo ser un caballero y practicar la caballerosidad sin que parezca ofensivo. Además, si no te gusta, ¡siempre puedes decirlo! No hay nada mejor que ser sincera con tus sentimientos, sin importar con quién salgas.

Es maduro

Admítelo, el salir con tus semejantes generacionales puede ser problemático de muchas maneras cuando prácticamente sabes lo que quieres, pero todavía están luchando por resolver las cosas. Y no estamos hablando de grandes preguntas como “¿Quién soy?”, sino de cosas más pequeñas como “¿Qué tipo de trabajo quiero?”, o “¿Qué quiero de las relaciones?” De acuerdo, esas podrían no ser preguntas más fáciles, pero aún así el hombre mayor suele ser más consciente de sus deseos y habilidades, lo que nos hace sentir más seguras a nosotras, las chicas.

Estabilidad económica

Puede que no sea un tipo rico, pero definitivamente sabe mucho sobre dinero y dónde conseguirlo si es necesario. También sabe cómo mantenerse a sí mismo y cómo construir relaciones sin hacer que el dinero sea un problema. Debido a que él es de una generación anterior, su primer impulso será pagar por ti en casi todos lados, lo que generalmente es algo muy bueno y admirable de hacer. ¡Pero siempre pueden compartir los gastos!

Sabe lo que está haciendo en la cama

Esto no significa que él sabe todo, por supuesto, ya que el placer de cada mujer es individual, ¡pero definitivamente sabe mucho más que tus semejantes generacionales!

No tiene miedo de conocer a tus padres

No le teme a nada de lo que a los hombres más jóvenes les ponen nerviosos. Ha estado con muchos padres antes y sabe cómo comportarse con ellos. Tampoco lo asustarás con la idea de una cena familiar de vez en cuando o la boda de algún pariente a la que necesites asistir.

Tiene experiencia

Tiene experiencia en todo, desde elegir una cena hasta planear un viaje juntos. Él puede ser menos aventurero y estar más conectado con los pies en la tierra, pero lo ha visto y ha intentado mucho para saber exactamente qué ofrece y qué puede esperar. Su vasta experiencia personal le permitirá brindarte un consejo único en cualquier problema o asunto al que te enfrentes.

Es inteligente

La inteligencia a menudo proviene de la experiencia, es por eso que si quieres tener una conversación inteligente, un hombre mayor es tu mejor opción. Un caballero mayor está acostumbrado a leer libros porque proviene de una era anterior a las redes sociales y Google se hizo cargo del mundo. Es por eso que es inteligente y tiene un vocabulario de un hombre adulto y no de un adolescente. Si te gusta eso en un hombre, ¡entonces un hombre mayor es la elección perfecta para ti!

No es celoso

O al menos es menos celoso que la mayoría de los chicos con los que has salido antes. Los celos provienen de la falta de confianza y la baja autoestima, pero un hombre mayor entiende por qué te ha elegido y que las relaciones se basan en la confianza y el respeto. Nunca hará una escena de celos y si algo le molesta, solo hablará de eso contigo. Como todos los hombres adultos lo hacen.

Es fiel a sí mismo

Un hombre mayor ya ha pasado por bastantes altibajos que ayudaron a formar su carácter, es por eso que siempre se mantiene fiel a sí mismo. Por un lado, no será fácil hacerle cambiar de opinión sobre ciertos temas, pero, por otro lado, es emocionalmente estable y sabe qué esperar de sí mismo, especialmente en una relación.

Aprecia tu personalidad

Los jóvenes pueden estar un poco más centrados en la apariencia, pero a medida que envejecemos entendemos que las miradas no son todo y que el interior del paquete es lo que realmente importa. Ciertamente lo disfrutará si te gusta cuidarte e ir al gimnasio para mantenerte en forma, pero también apreciará tu personalidad en más formas de las que podrías imaginar.