X cambió la norma de los bloqueos

Hasta ahora, X (Twitter) permitía el bloqueo completo de un usuario, lo que hacía que este no pudiese ver ningún tipo de publicación. Ni siquiera las respuestas a otros post o la lista de seguidos y seguidores. De hecho, cuando una persona bloqueada intentaba acceder a una cuenta, aparecía un mensaje que destacaba que ese usuario le había bloqueado

X (antiguamente Twitter) está haciendo un cambio en una de las funciones de privacidad más importantes de su plataforma. A partir de ahora, los usuarios no podrán bloquear completamente a un contacto, sino que lo hará —digamos— parcialmente, tal y como ha confirmado Elon Musk en una publicación.

Musk afirma que, ahora, los usuarios bloqueados podrán seguir viendo las publicaciones de esa cuenta siempre y cuando sea pública, pero estos no podrán interactuar de ninguna manera. Es decir, solo podrán ver o leer el contenido, no responder, republicar, citar o dar ‘me gusta’. En el caso de las cuentas privadas, una vez bloqueado el usuario no tendrá acceso a ese perfil de ningún modo.

Lea También: Una actualización hizo que X vuelva a estar disponible para muchos en Brasil

Hasta ahora, X (Twitter) permitía el bloqueo completo de un usuario, lo que hacía que este no pudiese ver ningún tipo de publicación. Ni siquiera las respuestas a otros post o la lista de seguidos y seguidores. De hecho, cuando una persona bloqueada intentaba acceder a una cuenta, aparecía un mensaje que destacaba que ese usuario le había bloqueado.

En una declaración a The Verge, X ha afirmado que la función de bloqueo en cuentas públicas no tiene sentido porque el usuario puede ver el perfil de esa persona desde otra cuenta, o incluso desconectándose de la plataforma y accediendo a la cuenta. Esto último, sin embargo, no es posible, dado que X pide iniciar sesión antes de ver un perfil.

En cualquier caso, no es la primera vez que Musk habla sobre la función de bloqueo en X (Twitter). El magnate dijo hace unos meses que el botón no tiene sentido si ya hay uno de silenciar, que hace básicamente lo mismo —aunque es menos restrictivo—. El poseedor de la red social, incluso, barajó la posibilidad de eliminar por completo esta función y bloquear únicamente la posibilidad de enviar mensajes directos.

Este, además, no es el único cambio polémico que ha realizado Elon Musk tras la compra de la anteriormente conocida como Twitter. El ejecutivo eliminó recientemente la posibilidad de ver qué personas habían dado ‘me gusta’ a un post, incluyendo únicamente la posibilidad de ver el número de likes.