WhatsApp lanzó actualización que permite que archivos se autoeliminen tras ser vistos

En la última versión de la aplicación de mensajería WhatsApp, se implementó una nueva función de visualización única, que permite enviar videos y fotografías que se autoeliminan tras ser visualizadas por el destinatario, y de esta manera incrementar el nivel de privacidad de contenidos.

«Presentamos la nueva función de fotos y videos de visualización única, que son archivos que desaparecen del chat una vez que el destinatario los abre y otorgan a los usuarios un mayor control de su privacidad», dijo WhatsApp en su blog oficial.

La compañía dirige esta nueva opción a contenido sensible, como contraseñas, información personal o fotografías, que son enviadas por usuarios, para un objetivo específico, pero que no quieren que estén disponibles por un tiempo prolongado.

A través de un comunicado, WhatsApp señaló que los contenidos enviados para ser vistos solo una vez, también están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, así como los chats y el resto de contenidos que se comparten.

Todos los usuarios de WhatsApp que hayan actualizado la última versión de la aplicación, tendrán disponible la visualización única, sin importar cuál sea el sistema operativo.

La compañía explicó que para saber que se trata de un mensaje de visualización única, el archivo contará con un ícono con el número 1 dentro un un círculo, una vez que sea visualizado en el chat aparecerá la palabra «abierto».

– ¿Cómo funciona? –

– Los archivos no quedarán guardados ni en la sección de fotos ni en la galería.

– Una vez el usuario vea el archivo no podrá volver a verlo.

– Estos mensajes no podrán ser reenviados, ni guardados, ni destacados.

– El usuario solo podrá saber que el destinatario vio el mensaje si tiene activada la confirmación de lectura.

– Si la persona no ha visto el archivo de visualización única en un plazo de 14 días este mensaje desaparecerá del chat.

– Tenga en cuenta que el destinatario igual tendrá la posibilidad de hacer captura o grabación de pantalla.

