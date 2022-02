Twitter suspende cuentas que comparten videos desde Ucrania

A medida que el conflicto se intensifica, muchos investigadores que comparten este material primario tomado de las redes sociales, han encontrado que sus cuentas de Twitter se suspendieron inesperadamente

Las cuentas de ucranianos y rusos que han compartido imágenes y videos del minuto a minuto de la zona de tensión entre ambos países están siendo suspendidas por Twitter, en medio de la gran polémica.

Según reporta The Verge, pero a medida que el conflicto se intensifica, muchos investigadores que comparten este material primario tomado de las redes sociales, comúnmente conocido como inteligencia de código abierto u OSINT, han encontrado que sus cuentas de Twitter se suspendieron inesperadamente.

En la noche del 22 de febrero, el investigador de OSINT, Kyle Glen, fue bloqueado de su cuenta durante 12 horas, según los tuits de Glen y una publicación compartida por otra organización de OSINT.

El analista de seguridad Oliver Alexander también afirmó haber sido bloqueado de su cuenta dos veces en 24 horas.

I am back again after having been locked out twice in 24 hours. First time for a post debunking the «foiled sabotage / gas attack» and second time for a post debunking the «Ukrainian attack into Russia». @Twitter needs to do something against these locks now.

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) February 23, 2022