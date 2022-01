Twitter puso a prueba la nueva función que permite reaccionar a los tuits con fotos y videos

Twitter ha empezado a probar la función que permite reaccionar a las publicaciones mediante videos y fotos para personalizar los comentarios de los usuarios.

De momento, la nueva posibilidad, parecida a la que existe en TikTok, solo está disponible para algunos usuarios de iOS, que a la hora de retuitear la publicación pueden seleccionar la opción de citar el tuit con una reacción con video o foto.

En este caso la publicación original, a la que los usuarios reaccionan creando su propio contenido gráfico, aparecerá por encima de la foto o el video grabado. Una representante de la red social ha explicado que, de esta manera, el equipo quiere ofrecer «formas más creativas para unirse a la conversación y expresarse en Twitter».

Pese a las buenas intenciones de la iniciativa, algunos usuarios y el equipo del portal The Verge han mostrado su preocupación ante las consecuencias potencialmente dañinas que podría tener la nueva función si es utilizada como una herramienta para el acoso. .

Su temor reside en el hecho de que, si bien los moderadores de Twitter pueden filtrar los tuits ordinarios, resulta técnicamente más complicado revisar y analizar contenidos gráficos como fotos o videos.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!

Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022