Telegram trabaja en el desarrollo de una función anti-«spoiler»

La aplicación de mensajería Telegram está desarrollando una función que permitirá ocultar los mensajes haciendo que su texto se vuelva borroso.

Android Police ha mostrado cómo se verían los mensajes en Telegram con esta función anti-spoiler.

La nueva función también fue anunciada por Georgui Lobushkin, un antiguo portavoz de la red social rusa VK que trabajó con el creador de Telegram, Pavel Dúrov.

Según él, Telegram tendría un nuevo formato que permitiría al remitente ocultar un mensaje o parte de él distorcionandolo. El texto oculto se difuminará y se podrá leerlo haciendo clic en él.

No obstante, Android Police y Lobushkin no especificaron cuándo Telegram planea implementar esta función.

So, @telegram is working on a ‘Spoiler’ feature for the next release.

It’s a nice feature, but stop it with the useless animations already… pic.twitter.com/WLYfWTkaXF

— Dylan Roussel (@evowizz) December 19, 2021