Nintendo celebra los 35 años de Super Mario (+video)

Por sorpresa, como acostumbra últimamente, Nintendo ha anunciando numerosos productos de merchandising y juegos conmemorativos por el 35 aniversario de su mascota.

Mario, el célebre fontanero, revivirá la mayoría de sus aventuras en la consola híbrida de la multinacional japonesa. Empezando por un recopilatorio con tres de las iteraciones tridimensionales más recordadas por los usuarios: ‘Super Mario 64’ (aparecido originalmente en Nintendo 64), ‘Super Mario Sunshine’ (Nintendo GameCube) y ‘Super Mario Galaxy’ (Wii).

Seguirá una versión ampliada de ‘Super Mario 3D World’ (Wii U) y los tres primeros capítulos de la serie, rumbo al repositorio de juegos gratuitos para suscriptores de Nintendo Switch Online.

Nintendo también ha anunciado títulos inéditos, como una suerte de Battle Royale basado en ‘Super Mario Bros’ para NES; contenido temático adicional para otros títulos exclusivos de Switch e incluso una réplica de la mítica Game & Watch con pantalla a color.

Esta es la descripción oficial de los anuncios incluidos en la retransmisión de YouTube (sobre estas líneas)

Super Mario 3D All-Stars: Próximamente llegará a Nintendo Switch una colección con versiones mejoradas de los siguientes juegos de Mario en 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Además de contar con gráficos de mayor resolución que los juegos originales, estos títulos se han optimizado para que se jueguen mejor en Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars también incluye un reproductor de música con el que escuchar la banda sonora de los tres juegos. Los jugadores podrán disfrutar de las melodías incluso con la pantalla de la consola Nintendo Switch apagada. Super Mario 3D All-Stars saldrá a la venta el 18 de septiembre de forma exclusiva para las consolas de la familia Nintendo Switch. Se podrá adquirir una edición limitada en formato físico, mientras que el juego en formato digital solo se podrá comprar por tiempo limitado hasta finales de marzo de 2021. Ya es posible reservar Super Mario 3D All-Stars en Nintendo eShop».

■ Mario Kart Live: Home Circuit: Desarrollado conjuntamente por Nintendo y Velan Studios, Mario Kart Live: Home Circuit permite disfrutar de la serie Mario Kart en el mundo real empleando una consola Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite para competir con un kart de verdad que responde a los acelerones dados en el juego, frena cuando te golpea un objeto y puede verse afectado de otras formas según la carrera. Los jugadores colocan los arcos para trazar un circuito en su propia casa, donde el único límite lo pone la imaginación. Enfréntate a los esbirros de Bowser para hacerte con la copa, desbloquear formas de personalizar los circuitos y disfraces para Mario y Luigi, o compite con otros 3 jugadores en el modo multijugador local. Mario Kart Live: Home Circuit, disponible con modelos de kart de Mario o Luigi, sale a la venta el 16 de octubre.

■ Game & Watch: Super Mario Bros.: Este nuevo dispositivo de colección está inspirado en las consolas Game & Watch de los años ochenta. Las consolas portátiles originales, de las que se vendieron más de 43 millones en todo el mundo, incluían un juego y podían emplearse como reloj. Game & Watch: Super Mario Bros. cuenta con una moderna cruz de control. Además de poder jugar a juegos clásicos como Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (lanzado en Japón bajo el nombre de Super Mario Bros. 2) y a una versión especial de Ball protagonizada por Mario, Game & Watch: Super Mario Bros. también funciona como un reloj que dispone de 35 detalles por descubrir, incluidos algunos protagonizados por los amigos y enemigos de Mario. Game & Watch: Super Mario Bros. saldrá a la venta el 13 de noviembre.

■ Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: ¡El caos multijugador irrumpe en Nintendo Switch! Esta versión mejorada de Super Mario 3D World, que salió a la venta originalmente para Wii U, incorpora la opción de jugar en modo cooperativo en línea y localmente en diversos y originales niveles. Más adelante se desvelará con qué otras novedades cuenta este juego. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury saldrá a la venta para Nintendo Switch el 12 de febrero de 2021. También se pondrán a la venta al mismo tiempo nuevos amiibo: Mario Felino y Peach Felina, ambos en un mismo pack.

■ Super Mario Bros. 35: Bienvenidos a Super Mario Bros., ahora con… ¿¡35 jugadores!? En esta batalla en línea, 35 jugadores se enfrentan hasta ser el último Mario en pie… o a la carrera. Los enemigos derrotados se envían a los niveles de otros jugadores. ¡Ojo! ¡También funciona en la otra dirección! Los jugadores pueden emplear objetos especiales para sacar ventaja a los rivales. Super Mario Bros. 35 estará disponible el 1 de octubre solo en formato digital y de forma exclusiva para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Solo se podrá jugar a este título hasta el 31 de marzo de 2021».

■ Super Mario All-Stars: El título clásico de Super NES incluye versiones mejoradas de Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3, con gráficos de 16 bits actualizados. Este título se une al catálogo de juegos de Nintendo Switch Online… ¡a lo largo del día de hoy!

■ Eventos de Super Mario: Desde ahora hasta marzo de 2021, habrá diversos eventos con motivo del 35.º aniversario de Super Mario Bros.:

– Desde las 8:00 (hora peninsular) del 9 de septiembre y las 8:00 (hora peninsular) del 23 de septiembre, Mario Kart Tour contará con una temporada Super Mario Kart en la que aparecerán como estrellas invitadas Mario (SNES) y Donkey Kong Jr. (SNES), de Super Mario Kart.

– A lo largo de lo que queda de año, se añadirán a My Nintendo Store artículos icónicos de Super Mario y otros productos inspirados en el 35.º aniversario.

– En noviembre, se añadirá a Super Mario Maker 2 una contrarreloj Ninji inspirada en el 35.º aniversario.

– En noviembre y diciembre, Super Smash Bros. Ultimate celebrará un torneo en línea dentro del juego en el que se usarán luchadores, escenarios y objetos de la serie Super Mario.

– Splatoon 2 se sumará a la fiesta con un festival de Super Mario en enero de 2021. Además, se podrán conseguir llaveros en My Nintendo cuando se acerque la fecha del festival. Por si fuera poco, será posible comprar en My Nintendo Store camisetas de dicho festival de Splatoon. La crucial pregunta del próximo festival no es otra que: ¿Qué potenciador os gusta más, el superchampiñón, que te hace gigante, o la superestrella, que te vuelve invencible?.

– En marzo de año que viene, Animal Crossing: New Horizons contará con muebles inspirados en Super Mario.

■ Productos de Super Mario: Además de los eventos, ya hay disponibles diferentes productos inspirados en Super Mario:

– El Monopoly Super Mario Celebration, de Hasbro, ya está disponible en tiendas seleccionadas de todo el mundo.

– Ya hay disponibles productos de Super Mario para Kinder Joy.

– El set LEGO Nintendo Entertainment System ya está disponible en exclusiva en las tiendas LEGO y en My Nintendo Store, junto con distintos sets de LEGO Super Mario, disponibles en tiendas de todo el mundo, incluido el set Pack Inicial.