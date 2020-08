Motorola presenta el Moto G9: con triple cámara y batería de hasta dos días

Este ‘smartphone’ estará disponible a un precio cercano a los 150 dólares. Junto con él, se anunció la llegada del Moto G9 Play, de similares características, para el mercado de Europa

Motorola presentó este lunes en la India el Moto G9, un móvil de gama media con interesantes prestaciones que busca sobresalir entre los modelos económicos de la competencia ofreciendo equilibrio entre calidad y precio.

Con una pantalla LCD IPS de 6,5 pulgadas y resolución HD+ (de 720 por 1.600 píxeles), el Moto G9 está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 662, con una frecuencia máxima de 2 GHz. Tiene a su disposición una memoria RAM de 4 GB y capacidad de almacenamiento de 64 GB, expandible hasta 512 GB mediante una tarjeta microSD.

Get what you want with the all-new #motog9 ! It packs a blazing-fast Snapdragon™ 662 Processor, 48 MP triple camera system, massive 5000mAh battery with 20W Turbopower™ charging and more at just ₹11,499! Sale begins on 31st Aug, 12 PM on @Flipkart . https://t.co/PtgNcnjz8D pic.twitter.com/KP6tqtubCK

Este ‘smartphone’ sobresale por su autonomía gracias a una batería de 5.000 miliamperios hora (mAh) que promete hasta dos días de uso del dispositivo sin necesidad de recarga. Además, cuenta con una tecnología de carga rápida a 20 vatios denominada Turbopower.

En cuanto a su aparato fotográfico, este teléfono posee tres cámaras en la parte posterior: un sensor primario de 48 megapíxeles, una lente para imágenes macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de campo de 2 megapíxeles. Cabe destacar la ausencia de una lente gran angular. Cuenta también con una cámara frontal de 8 megapíxeles.

The all-new #motog9 is here with the latest Qualcomm SD 662 processor, 48 MP f/1.7 Triple Camera, 5000 mAh battery with 20W Turbopower™ charging & more! You want it? You got it at just ₹11,499. Sale starts on 31st Aug, 12 PM on @Flipkart! https://t.co/YU7jJEYUO8 pic.twitter.com/GUgCRM0MdZ

— Motorola India (@motorolaindia) August 24, 2020