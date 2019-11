Moda virtual: el vestido de US$9.500 que no existe

La moda esta cambiando, a principios de este año Richard Ma, el director ejecutivo de la firma de seguridad Quantstamp, radicada en San Francisco, California (EE.UU.), se gastó US$9.500 en un vestido para su esposa.

Tecnología- Parece mucho dinero para una prenda de ropa, sobre todo si no existe al menos no físicamente. Se trataba de un vestido digital, diseñada por la casa de alta costura The Fabricant, en Ámsterdam (Países Bajos), representado sobre una imagen de la esposa de Richard, Mary Ren, para usarse en redes sociales.

“Sin duda, es muy caro, pero también es una inversión“, dice Ma. Él explica que ni él ni su esposa suelen comprar ropa cara, pero quería este conjunto porque pensó que tendría valor a largo plazo.

“En 10 años todo el mundo ‘llevará’ ropa digital. Es un recuerdo único. Un signo de los tiempos“, dijo el ejecutivo.

Su esposa ha compartido la imagen en su página personal de Facebook y a través de WeChat, pero eligió no publicarla en una plataforma más pública.

Otra casa de moda que está haciendo diseños para el espacio digital es Carlings. La compañía escandinava lanzó una colección de ropa de calle el pasado mes de octubre, con precios a partir de US$11.

La colección se agotó en un mes. “Suena un poco estúpido decir que la agotamos, lo cual es teóricamente imposible cuando trabajas en una colección digital porque puedes crear tanta ropa como quieras“, le dice a la BBC Ronny Mikalsen, director de marca de Carlings.

No está muy claro quién compra ropa digital de Carlings o quién se descarga prendas de The Fabricant.

Carlings ha vendido entre 200 y 250 prendas digitales, pero al hacer una búsqueda en Instagram solo aparecen cuatro personas que compraron por su cuenta piezas de la colección y que no tienen ninguna implicación con la empresa.

Sin embargo, puede que algunas de esas prendas de ropa solo se compartan en privado.

Foto: Agencia