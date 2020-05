Fundador de Xiaomi hizo una publicación desde un iPhone

Lei Jun compartió con sus seguidores unos libros, lo que no tendría que haber generado controversias, de no haber sido por el hecho de que su mensaje lo publicó desde un iPhone y no desde un móvil de su compañía



China – Lei Jun, cofundador y director ejecutivo de Xiaomi, uno de los principales fabricantes chinos de móviles, hizo una publicación en la red social Weibo desde un iPhone, detalle que no pasó desapercibido para los usuarios y que ha generado una ola de comentarios.

Aunque, posteriormente, la publicación fue borrada, sí quedó inmortalizada en capturas de pantalla, informa el sitio web Gizmochina.

Weibo, como Twitter, suele detectar automáticamente la marca del móvil con la que sus usuarios hacen las publicaciones, detalle que siempre ha permitido saber si algún nuevo móvil estaba en desarrollo cuando un alto funcionario publicaba algo en esa red social desde un modelo no anunciado oficialmente.

Lea también: Apple y Google lanzan su tecnología para el rastreo de contactos de coronavirus

Lei Jun compartió con sus seguidores unos libros, lo que no tendría que haber generado controversias, de no haber sido por el hecho de que su mensaje lo publicó desde un iPhone y no desde un móvil de su compañía.

Después de que el director ejecutivo eliminara la publicación, uno de sus socios salió en su defensa.

Pan Jiutang escribió que si un propietario o gerente de producto de una marca de móviles afirma no haber probado los productos de sus rivales como Apple o Samsung, es «hipócrita» e «incompetente» o no le importa su marca, ya que es preciso estar al tanto de las últimas innovaciones tecnológicas que a veces se copian para ser mejoradas y ofrecer un producto más avanzado.