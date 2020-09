¡Es oficial! Apple solo te permite instalar iOS 13.7

Y pasado un tiempo, Apple siempre suele seguir la misma estrategia, las versiones anteriores dejan de poder instalase

El lanzamiento oficial de iOS 13.7 se produjo la semana pasada, con novedades muy interesantes en cuanto a las notificaciones de exposición. Además, es probable que sea la última actualización importante antes de la llegada de iOS 14.

Y pasado un tiempo, Apple siempre suele seguir la misma estrategia, las versiones anteriores dejan de poder instalase, y es el caso de iOS 13.6.1. Apple ha dejado de firmar iOS y iPadOS 13.6.1 por lo que ya es imposible restaurar un iPhone a una versión que no sea iOS 13.7.

Se trata de una estrategia deliberada por Apple para que sus usuarios siempre estén en la última versión del sistema. Algo que es muy recomendable ya que se introducen mejoras y se solucionan errores de seguridad con cada actualización.

Es cierto que no es algo común ver a usuarios que quieran instalar una versión antigua de iOS, pero si eres de ellos, sentimos comunicarte que ya no podrás hacerlo. Antes de que cada actualización finalice, Apple debe dar el Ok mediante una firma, y ya solo se firman versiones superiores a iOS 13.7.

No hay vuelta atrás, ya no puedes instalar iOS 13.6.1

iOS 13.7 permite a los usuarios habilitar las notificaciones de exposición directamente desde los Ajustes del iPhone, no es necesario descargar ninguna app.

Una vez las notificaciones de exposición estén habilitadas tu iPhone comenzará a monitorear el entorno con Bluetooth para registrar posibles exposiciones, siempre siguiendo dos normas: las autoridades de salud son las que notifican los positivos y la privacidad está garantizada.

Ahora todos los iPhone nuevos o que actualicen lo harán a iOS 13.7, por lo que si quieres mantener tu versión por algún motivo, no actualices. Lo normal es que los usuarios de jailbreak sean los más perjudicados con este tipo de decisiones, aunque ahora mismo la única versión oficial se queda en iOS 13.5.