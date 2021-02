Descifran un mensaje secreto en el paracaídas del róver Perseverance

Las palabras halladas en el paracaídas son el lema de la misión del Perseverance y aparecen incluso en la sala de control, desde donde los expertos de la NASA monitorearon el aterrizaje del aparato

Internautas notaron mensajes ocultos en el paracaídas del róver Perseverance de la NASA, que descendió el pasado jueves a la superficie del planeta rojo.

‘La investigación’ tuvo lugar en Reddit, minutos después de la publicación del video del aterrizaje este lunes. El usuario rdtwt1 notó en la tela un patrón inusual de segmentos blancos y rojos. Supuso que se trataba de 80 símbolos de código binario, donde un segmento rojo significa 1 y el blanco, 0, agrupados en cuatro círculos.

Al descifrarlos, el internauta obtuvo una combinación de números entre 1 y 25. Luego de relacionarlos con las posiciones de las letras del alfabeto, descubrió que ocultan la frase ‘Dare mighty things’ (‘Atrévete a cosas poderosas’).

Las palabras halladas en el paracaídas son el lema de la misión del Perseverance y aparecen incluso en la sala de control, desde donde los expertos de la NASA monitorearon el aterrizaje del aparato.

Luego en el mismo hilo, otro usuario entendió el significado del cuatro círculo exterior. Manifestó que la combinación encriptada consiste simultáneamente en letras y números y representa las coordenadas geográficas: 34°11’58” N 118°10’31” W. Se trata de la ubicación del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, que desarrolló el róver.

La velocidad de decodificación impresionó al ingeniero jefe de la misión, Adam Steltzner. “¡Parece que Internet ha descifrado el código en unas 6 horas! Oh, Internet, ¿hay algo que no puedas hacer?”, tuiteó el especialista de la NASA, acompañando el mensaje con el esquema del paracaídas con letras y cifras inscritas.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY

— Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021