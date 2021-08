Cosmonauta publica las primeras fotos de la Tierra tomadas desde el nuevo módulo ruso de la EEI

El módulo ruso de la EEI, es el primer módulo-laboratorio enviado al espacio por Rusia en los últimos 11 años

Oleg Novitski, miembro de la tripulación rusa de la Estación Espacial Internacional (EEI), ha publicado este domingo las primeras imágenes de la Tierra tomadas desde el interior del laboratorio polivalente «Nauka».

«Las primeras fotografías de nuestro hermoso planeta desde la nueva ventana del nuevo módulo ruso», escribió el cosmonauta. «¡Belleza indescriptible!», agregó.

