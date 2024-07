Una venezolana fue asesinada por su pareja en Colombia

«Era extremamente celoso, la celaba mucho. Nunca me dijo que tuvieran peleas de golpe o eso, pero no la dejaba salir y poco la dejaba trabajar, cuando ella siempre trabajó por su cuenta», contó un amigo de la venezolana asesinada

De varias puñaladas asesinaron a la venezolana Yaisbely Andrea Ibargüen Molina, de 28 años. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en Girón, departamento de Santander, en Colombia.

El medio Infobae explicó que señalan como victimario a su pareja, quien tomó un cuchillo y la apuñaló en al menos seis oportunidades.

Vecinos notaron lo que pasaba por los gritos que se escuchaban en la casa de la venezolana. Sin embargo, cuando llegaron, ya era tarde.

«Una testigo ingresó hasta la pieza donde pernoctaba la víctima y observó al agresor, compañero sentimental de la víctima, con un cuchillo en la mano con rastros de sangre. El victimario, al verla a ella, se tiró por el techo y huyó del lugar con rumbo desconocido», indicó el reporte policial.

Caso de venezolana asesinada en Colombia

Michel Martínez, amiga de la víctima, dijo que esta no es primera vez que el sujeto, quien está prófugo, agredía a la mujer.

«Era extremamente celoso, la celaba mucho. Nunca me dijo que tuvieran peleas de golpe o eso, pero no la dejaba salir y poco la dejaba trabajar, cuando ella siempre trabajó por su cuenta», contó al medio local Vanguardia.

La pareja viajó desde el estado Lara a Colombia y tenían planes de migrar a los Estados Unidos.

«Ella tenía un hijo con este señor y otros tres con otro hombre, aunque a cargo solo el mayor. Ya habíamos hablado de irnos y eso, pero yo me tuve que adelantar. Ayer en la tarde (el domingo 21 de julio) me preguntó si el Darién estaba cerrado, yo le dije que no. Sus dos hermanos le decían que se viniera para que estuvieran los tres y salieran adelante», comentó su amiga.