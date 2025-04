Sicarios asesinaron a ganadero zuliano junto con su hijo y escolta en Cúcuta

El ganadero, Luis Osorio, actualmente era dueño de un casino en la capital de Norte de Santander. Se desplazaba en vehículos blindados y bajo esquema de seguridad con escoltas

Un ganadero zuliano identificado como Luis Osorio Chacín fue asesinado en un ataque sicarial que también cobró la vida de su hijo de 14 años y uno de sus dos escoltas, Ulises José Gelves de la Oz.

Los hechos se registraron la noche de este sábado 14 de septiembre en las afueras del colegio Santo Ángel de Cúcuta, en Colombia, cuando la institución se encontraba celebrando las interclases. Fue ahí cuando se dio el ataque a bala a los ocupantes de un vehículo blindado: Mazda blanco de placa JHK 433 de Villa del Rosario.

La ráfaga de disparos trastocó la dinámica de los demás conductores. En los primeros segundos nadie sabía lo que estaba pasando. Con el cese de los disparos, conductores y transeúntes pudieron determinar que el ataque estaba dirigido a una familia. El cuerpo de Osorio quedó fuera del vehículo, justo al frente de la institución. El hecho de que hubiese menores en la escena, atizó la consternación e indignación.

Osorio, ganadero del municipio Machiques del estado Zulia, actualmente era dueño de un casino en la capital de Norte de Santander. Se desplazaba en vehículos blindados y bajo esquema de seguridad con escoltas.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, confirmó que los responsables del hecho escaparon en un vehículo negro que posteriormente dejaron abandonado en el kilómetro 8 de Los Patios, y aunque intentaron prenderle fuego, la comunidad alertó a las autoridades quienes hacen el debido peritaje, al cual le encontraron las prendas que vestían los sicarios.

En el momento del ataque sicarial, iba a tomar el vehículo en el que transitaba. El segundo escolta y dos menores resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, según relató el alcalde Jorge Acevedo.

El mandatario local no salía la consternación. No se explicaba cómo un grupo de sicarios era capaz de hacer una acción tan descarada. Había menores en el ataque y no tuvieron miramientos pese a la presencia de ellos, ocasionándole la muerte al de 14 años.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial de salud donde reciben atención médica.

El mandatario de los cucuteños anunció una recompensa de $20.000.000 por información que ayude a dar con los responsables.

Usaron armas de largo alcance

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Édgar Correa, confirmó que los sicarios usaron armas de largo alcance para llevar a cabo el ataque.

«Hay vídeos, gracias a las cámaras de seguridad, que estamos recabando para continuar con la investigación», prosiguió el coronel al señalar que un arma de fuego, de uno de los escoltas, quedó en el sitio del suceso, y ya se encuentran en manos de las autoridades.

En torno al empresario venezolano, aclaró que se encuentran en comunicación con Venezuela para conocer más detalles sobre los antecedentes del ciudadano, sobre todo en lo concerniente a sus movimientos económicos.