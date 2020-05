Reclusos muertos en el penal de Guanare serán enterrados en una fosa común

A los familiares de los privados de libertad fallecidos no se les permitirá despedirse ni ver los cuerpos. Las autoridades harán el sepelio por su cuenta y luego darán a conocer el lugar en el que se sepultaron los reos

Guanare- Familiares de los muertos en el motín del Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa, denunciaron que las autoridades a cargo del caso ordenaron un entierro masivo en fosa común.

En un video compartido por la diputada María Beatriz Martínez, varios familiares rechazaron esta decisión, que aplicará para quienes no tengan familiares que velen por ellos o para quienes no tenga los recursos económicos para celebrar los actos fúnebres correspondientes.

«Los que no tienen familiares los van a meter todos juntos, sin nada, sin urna, en el hueco solo», dijo una madre afectada.

Otra, entre lágrimas, lamentó no tener dinero para enterrar a su familiar aparte y rechazó las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades.

«Yo no tengo cómo, no tengo. Lo van a tirar como un propio perro y él no es así», señaló entre sollozos.

Los familiares también denunciaron que no se les permitirá ver los cuerpos, incluso si hacen la diligencia del entierro aparte.

«No nos dejarán ver a nuestros hijos, ni llevarlos a la casa, ni abrazarlos. ¡Nada!», indicó una de las madres en el lugar.

Asimismo, otra aseguró que las autoridades a cargo del sepelio harán todo por su cuenta y luego les informarán en lugar donde enterraron los cuerpos.

«Ellos tienen que darnos el derecho de estar ahí, de darles su último adiós. Pero no, no quieren, no nos quieren ayudar. Es como digan ellos», apuntó.

La información que manejan los familiares de los masacrados en Guanare es que los van a enterrar todos juntos en una fosa común.

Familiares denuncian que no van a entregar los cuerpos y luego “ellos nos dicen dónde los enterraron”.

No hubo intento de fuga

Familiares de los caídos en el motín denunciaron que no hubo intento de fuga y que no entienden por qué el ataque en el penal.

«No hubo tal intento de fuga. Hubo una orden del ‘patrón’, lo que se conoce como el pran, para que los ‘manchados’, los que no tienen armas y no están amparados por el pran, enfrentaran la protesta», explicó la diputada Martínez con base en las declaraciones de los familiares.

Las esposas de dos de los reclusos muertos explicaron que la protesta era para exigir que se respetaran sus derechos humanos. Los familiares de los reclusos del penal de Guanare exigieron a las autoridades respetar los derechos humanos de los privados de libertad.

Desde las afueras del centro, varias madres reclamaron que no permiten el ingreso de comida a sus familiares.

«¿Por qué les van a quitar sus alimentos? ¿Por qué los retienen? Reciben la comida, pero no la quieren pasar. Cuando se la pasan, la pasan incompleta», denunció una de las familiares.

Ante esto, exigieron que se respeten los derechos fundamentales de todos los reclusos del penal. «Es lo único que exigimos como familiares», acotó una de las madres.

La información que manejan los familiares de los masacrados en Guanare es que los van a enterrar todos juntos en una fosa común. La violación de DDHH en Venezuela es extrema, familiares denuncian que no van a entregar los cuerpos y luego "ellos nos dicen dónde los enterraron". pic.twitter.com/cSIqnhbMPM — Ma Beatriz Martínez (@MBMartinezR) May 2, 2020

La diputada enfatizó la opacidad de parte de las autoridades a cargo del caso respecto a la cifras de decesos en el penal.

Estamos a las afueras del CICPC en Guanare, el ambiente es lamentable, hay muchas preguntas y no hay respuestas, familiares de los masacrados exigen justicia. ¿Por qué ordenaron la arremetida? No hubo intento de fuga, fue una orden. pic.twitter.com/yl9NESM6PY — Ma Beatriz Martínez (@MBMartinezR) May 2, 2020

Un funcionario del Cepella dijo que el número de muertos ascendía a 46, sin embargo, Martínez indicó que el Sencamer reportó 45 y otros 8 murieron en el traslado o al llegar al Hospital Dr. Miguel Oraá. Esto suma un total de 53 fallecidos por el motín.

Foto: Agencia