¡Lo confesó todo! Mató a su esposa enloquecido de los celos

Helder Rosa se declaró culpable y fue sentenciado a 23 años de prisión por matar a puñaladas a Leydi Lemos Delgado en Hamilton, Nueva Jersey

Rosa (38) fue sentenciado el miércoles a un poco menos del tiempo (25 años) acordado al declararse culpable de homicidio agravado, dijeron las autoridades.

Confesó que mató a Lemos el 12 de mayo de 2019, Día de las Madres. Ella tenía dos hijos y había dejado a Rosa, pero a veces compartían un apartamento por razones financieras, dicen los fiscales.

Rosa la apuñaló y luego a sí mismo varias veces. Después llamó al 911 e informó sobre un agresor en su casa, pero colgó cuando se le pidió que describiera al intruso, dijeron los investigadores.

