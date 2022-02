¡Indignante!: Madre de Yaelvis Santoyo salió del hospital y ahora está detenida por autoridades de Trinidad y Tobago (+video)

El padre del bebé asesinado por la Guardia Costera expresó en redes sociales sentirse desesperado y preocupado por la condición de salud de su esposa detenida por autoridades de Trinidad y Tobago

El medio del sepelio de Yaelvis Santoyo, el niño de 9 meses asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, su padre informó a través de redes sociales que su esposa fue dada de alta del centro de salud donde era atendida y ahora está detenida por la policía de ese país.

A través de un video difundido por Orlando Moreno, abogado representante del Foro Penal, el padre del bebé manifestó sentirse preocupado y desesperado por la detención de su esposa, quien lo llamó durante el entierro de Yaelvis.

Detenida por autoridades de Trinidad y Tobago

«Les habla Yelvis Santoyo, padre de Yaelvis Santoyo, el niño fallecido. Me encuentro desesperado y preocupado, porque estoy pasando por un dolor tan grande. Mi esposa me llama al mismo momento de estar enterrando a mi hijo que le dieron de alta y fue detenida por la policía de Trinidad. Aún no nos dan razón si la están investigando o la tienen presa. Estoy en el funeral de mi hijo y me acaba de llamar mi esposa, eso me tiene preocupado», dijo el padre.

Moreno señaló a través de Twitter que la madre del pequeño se encontraba en el hospital, bajo custodia policial, siendo atendida luego que resultara herida en medio del tiroteo por parte de la Guardia Costera de ese país.

En exclusiva para Noticiero Digital el abogado precisó que la mamá está recién operada y que podría ser dada de alta este viernes, pero desconoce si será deportada o podrá quedarse en Trinidad y Tobago.