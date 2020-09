Fanb inutilizó aeronave del narcotráfico con siglas norteamericanas en el Zulia

View this post on Instagram

Inutilizada aeronave del narcotráfico con siglas norteamericanas en el #Zulia Nuestros radares de la #Fanb el día #24Sept detectaron un vuelo ilícito en el espacio aéreo venezolano, cumpliendo con los protocolos de defensa; equipos interceptores procedieron a su inutilización e iniciaron las operaciones de búsqueda por tierra, hasta encontrar este #26Sept la aeronave siniestrada en una pista clandestina a orillas del río Catatumbo, en el Sur del Lago de Maracaibo, cerca de la frontera con Colombia. En el lugar se encontraron 11 mil litros de combustible de aviación, los cuales serían usados para sus operaciones crimínales. El Estado venezolano ratifica su compromiso y se mantiene alerta a través de los Radares del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (#Codai) para continuar con la lucha antidrogas y no permitir que nuestro espacio aéreo, terrestre o marítimo sea empleado para el tráfico ilícito de las drogas procedente desde Colombia. #Drogas #Zulia #Aeronave #SeguridadYPaz #MPPRIJP #VPSOPS #néstorreverol #justiciaypaz #NicolásMaduro #VicepresidenciaDeServicios #Cicpc #PNB #faes #ministeriodeinterioryjusticia #MinisterioDeInterior #Inameh #PC #Funvisis