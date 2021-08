Faes apresa a la madre, hermana y esposa del «Loco Leo»

Fue escoltado por unos siete funcionarios de las Faes. No sé realizó ningún cerco policial y la furgoneta que lo llevaba entró por una puerta trasera

Cuerpos policiales confirmaron este 5 de agosto la detención de la madre, la esposa y la hermana de Leonardo José Polanco Ángulo (29), alias «Loco Leo», quien resultó abatido en manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) dentro de un apartamento en Parque Caiza.

El comandante de las Faes, Miguel Domínguez, compartió en su cuenta personal de Twitter una nota publicada en el portal de Últimas Noticias que informa de estas detenciones.

La aprehensión de María del Carmen Angulo Zorrilla, madre del «Loco Leo», y de Leomary Katiuska Polanco Angulo, hermana, ocurrió después de la muerte del antisocial. Permanecían en una vivienda de El Valle custodiadas por hombres que portaban armas largas.

En la cuenta en Twitter del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, se informó que Leomary estaba solicitada por secuestro, extorsión, lesiones a personas inocentes, homicidio y actos terroristas. Estos mismos cargos se le atribuyen a Jonalin Daniela Moreno González, esposa del «Loco Leo», quien fue detenida en el apartamento donde se escondía el delincuente en Parque Caiza.

En abril de 2020 funcionarios policiales capturaron a otra hermana del «Loco Leo» identificada como Betty Polanco Guerrero, quien trabajaba de recepcionista en el VEN 911 desde donde manejaba información de carácter policial y militar.

Morgue desolada

El cadáver del Leonardo Polanco fue trasladado a la morgue de Bello Monte a las 10:00 am de este jueves 5 de agosto. Fue escoltado por unos siete funcionarios de las Faes. No sé realizó ningún cerco policial y la furgoneta que lo llevaba entró por una puerta trasera. Pasado el mediodía no se acercó a la medicatura ningún familiar o allegado a reclamar el cuerpo.

El «Loco Leo» encabezaba una banda de delincuentes que abarcaba varios sectores de El Valle. Extorsionaba a comerciantes con ayuda de varias mujeres, entre ella la hermana y la esposa del antisocial muerto. No obstante, contra la mamá de Polanco Ángulo no pesa ninguna orden de aprehensión.