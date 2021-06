Este fue el trabajo ganador del Premio Municipal de Periodismo publicado por QUÉ PASA y escrito por Juan Herrera Lobo: Conductores marabinos irrespetan a los ciclistas

La muerte de Fiorella Giurdanella dejó al descubierto que los conductores marabinos no piensan en los ciclistas, quienes no tienen espacios para desarrollar su actividad

Maracaibo– Fiorella Giusepina Giurdanella Bracho, de 24 años de edad, quien era ciclista y pertenecía al grupo Ciclovía de Maracaibo, fue arrollada el pasado domingo 16 de agosto, en la Circunvalación 3 de Maracaibo, cerca de la entrada a La Chamarreta.

Aunque no es la única ciclista que ha muerto en la ciudad a causa de «animales al volante», causó gran impacto en la colectividad y gremios de ciclistas, ya que fue un acto en el que no hubo la mayor consideración por parte del conductor del camión al huir de la escena y dejar a la joven mal herida y sin prestarle auxilio.

Luego de cuatro días de intensa búsqueda, efectivos de la División de Investigación de Tránsito Terrestre de la PNB, (Diatt) lograron ubicar y detener al presunto responsable de la muerte de la pedalista.

El pasado jueves 20 de agosto a las 2:45 de la tarde, en Mara, sector Nueva Lucha, parroquia La Sierrita; fue detenido Kelvis Gerardo Silva Soto, de 37 años.

El sujeto se desplazaba por el referido sector, y oficiales del DIATT-Zulia, le dieron la voz de alto, cuando este quiso huir nuevamente en el camión, Chevrolet, NPR, placas A79BN9S, relacionado con el crimen.

El pasado sábado 22 de agosto, fue presentado en fiscalía Silva Soto, para iniciar las investigaciones del caso.

Los delitos que le fueron imputados son: resistencia a la autoridad, homicidio culposo y omisión de auxilio y socorro.

Pedalistas por la ciclovía

La mayor agrupación de ciclistas de Maracaibo, Cliclovías Maracaibo, se pronunció sobre el hecho y convocó el pasado domingo 23 de agosto a una rodada en honor a Fiorella; en la cual participaron más de 300 ciclistas, exigiendo el derecho a una ciudad donde se respete el derecho a la movilidad en pedales.

El coordinador de Cilovías Ángel López, en conversación con QUÉ PASA, informó que al final de la rodada le fue entregado a Selene Estrach, esposa del Alcalde Willy Casanova, un documento donde le solicitan a la municipalidad: La revisión y actualización del marco legal y normativas de tránsito, señalización, demarcación de las vías públicas y definición del carril/canal exclusivo para la bicicleta en las vías públicas.

Además la implementación de ciclovías temporales como modelo para evaluar la factibilidad de incorporación de canales exclusivos para la bicicleta en la ciudad y diseñar campañas educativas sobre seguridad vial integral dirigida a conductores de vehículos.

«Este hecho va a traer cambios y así nos lo hizo saber Selene y esperemos que así sea» vislumbró López.

Y añadió que «en el documento se le hacían exigencias de las carencias más grandes que existen en la ciudad para solventarlas y poder potenciar el uso de la bicicleta».

En relación a cómo ha sido el trato de conductores y autoridades con los ciclistas el Coordinador aseguró que «El trato de conductores y autoridades hacia los ciclistas es de personas que no tienen conocimientos de los derechos de otras personas a moverse en la ciudad, se creen que son los que pueden moverse en sus vehículos con derechos por encima del resto de las personas».

Espacios públicos

Al concebir una ciudad en la actualidad se debe pensar en las personas que tienen diferentes formas de movilidad.

«Nuestra lucha no es contra esas personas (conductores), es una lucha en contra de cómo se han venido concibiendo los espacios públicos», alertó López. Y enfatizó que en la ciudad reina el carro; «El carro lo ves echando humo, haciendo ruido, sobre las aceras y no pasa nada; lo ves a toda máquina y no pasa nada» afirmó el pedalista.

«La bicicleta la ven como un juguete, como el transporte del obrero, y cuando ven a un sujeto apropiado del espacio público, es un estorbo una molestia» aseguró López.

Además denunció que los ciclistas en la ciudad son insultados, maltratados y vejados por muchos conductores abusadores.

Autoridades opinan

El gobernador Omar Prieto, manifestó que «con los alcaldes de Maracaibo y San Francisco estamos haciendo una ruta ciclística, pero ahorita estamos en cuarentena y trabajamos con el alcalde de Maracaibo para abrir la Vereda del Lago en la mañanas con fines recreativos».

El alcalde Willy Casanova, manifestó la posibilidad de una ciclovía y dijo que «Es un buen momento para impulsar el uso de la bicicleta, como medio de transporte, nosotros estamos totalmente de acuerdo (con la ciclovía)»

«Vemos una ciudad ciclística, una ciudad que la puedan atravesar varias ciclovías», vaticinó Casanova.

La primera dama municipal, Selene Estrach, hará una convocatoria de los movimientos involucrados para participar en una ordenanza que ayude a la protección de los ciclistas.

Ciudad y ciclistas

Ángel López enfatizó la necesidad de crear ciclovías en la ciudad «para poder avanzar en las propuestas, tiene que aceptarse que existe nula planificación en la ciudad en relación al tema ciclístico».

Añadió que «En las vías nada está planificado y eso está causando muertes y eso a nadie le importa».

Asimismo dijo que «Esperamos que hayan unas mesas de trabajo donde se establezcan rutas seguras para los ciclistas», pues a su juicio «En Maracaibo no ha sido posible una ciclovía por el profundo desconocimiento que tiene la bicicleta para la ciudad, por parte de las autoridades»

Ciudades ciclísticas

En América Latina hay 2.513 km de ciclovías, Bogotá, en Colombia, y Río de Janeiro, en Brasil, son las localidades con mayor infraestructura pensada en los ciclistas.

Para incentivar el uso de la bicicleta, la infraestructura vial debe disponer de un espacio continuo, protegido del tránsito motorizado, separado de los peatones y libre de posibles obstáculos.