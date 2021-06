GNB detiene a Ramón Martínez ex gobernador de Sucre por viajar con tres pasaportes falsos

Detenido ex gobernador de Sucre Ramón Martínez por la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Portuguesa

El exgobernador de Sucre, Ramón Martínez fue detenido este viernes por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Ospino, estado Portuguesa, informó el periodista Eligio Rojas.

De acuerdo con Rojas, Martínez tenía dos solicitudes por delitos de corrupción y tráfico de armas.

Atención: La Guardia Nacional Bolivariana capturó en Ospino (Portuguesa) al ex gobernador de Sucre, Ramón Martínez, quien presentaba dos solicitudes por delitos de corrupción y tráfico de armas, según fuentes militares pic.twitter.com/vLESYsO7ir — Eligio Rojas (@ELESPINITO) June 11, 2021

La minuta oficial del caso refiere que Martínez portaba tres pasaportes venezolanos, todos con los datos de Ramón del Valle Martínez Abdelnour y cédula de identidad venezolana con el número 3.480.395; cada pasaporte tenía números distintos: 133532050; 019074719 y 006965455.

Asimismo, el exgobernador portaba un pasaporte peruano, a nombre de Martínez Abdelnour Ramón del Valle, con el número DV00004, y una cédula extranjera con sus datos y el número 000636196.

Los funcionarios militares verificaron la información y corroboraron que sobre Martínez pesaban dos solicitudes por corrupción y una orden de captura por terrorismo.

La primera, según expediente RP01-P-2009-005038, oficio N° 2C-18956-09, emitida el 7 de diciembre de 2009, por el Juzgado Segundo de Control de la ciudad de Cumaná, estado Sucre.

La segunda, de fecha 13 de septiembre de 2017, expediente N° RP01-P-2009-0058-09 y oficio N° 19-DDC-F5-0772-2017, emanada de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Edo. Sucre.

Por último, la orden de captura, por el Tribunal Segundo Nacional con competencia en Terrorismo, con fecha de 2019.

A esos cargos contra Martínez ahora se le podrían sumar usurpación de identidad, forjamiento y uso de documentos públicos, por los cuales se encuentra a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Portuguesa.

Reseña de Ramón Martínez

El político se desempeñó como gobernador de Sucre de 1992 a 1998 y de 2000 a 2008, recuerda una reseña en el portal Poperopedia. Llegó a resultar electo por el extinto Movimiento V República, fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

En 2007, continúa el citado portal, se distanció del chavismo tras criticar la reforma constitucional y en varias ocasiones fue demandado ante el TSJ por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador.

En diciembre de 2009 le dictaron una orden de detención y en 2010 la Contraloría de la República lo inhabilitó para asumir cualquier cargo público durante ocho meses.

El año pasado Martínez llamó a no votar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, cuestionadas por una parte de la oposición venezolana y la comunidad internacional.

«El motivo por el que me dirijo a los compañeros de los 15 municipios de Sucre, así como a los compañeros de otros 4 estados donde tenemos presencia es para trasmitirles el resultado de la consulta que hemos hecho internamente: hemos decidido no votar el 6 de diciembre porque eso no resuelve los problemas de los venezolanos de hambre y pobreza», dijo en ese momento.

«Además, porque son elecciones ilegales, son fraudulentas, no son transparentes, no son justas. En esas condiciones no podemos hacer sino llamar a la abstención total», agregó quien fuera militante del Movimiento Al Socialismo.