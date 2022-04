CICPC-Zulia sobre allanamiento en el C. C. San Andresito: «Investigamos delitos contra la salud pública» [+VIDEOS]

El CICPC-Zulia publicó en Instagram una declaración con la cual justificó el procedimiento en el C. C. San Andresito, cuando intentaron allanar un comercio y les fue impedido por una protesta de comerciantes y trabajadores de los centros comerciales de la Av. Libertador

Maracaibo – Por medio de una publicación en la cuenta de Instagram del CICPC-Zulia, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas justificó su accionar del pasado jueves cuando cerca del mediodía intentaron practicar un allanamiento a un comercio ubicado en el Centro Comercial San Andresito, en el centro de Maracaibo.

Por esta acción policial los comerciantes de todos los centros comerciales del sector y cientos de trabajadores protestaron impidiendo la circulación de vehículos por la Av. Libertador debido a que, según denunciaron, los efectivos del CICPC presuntamente no tenían una orden judicial ni estaban acompañados del representante de la Fiscalía del Ministerio Público como lo establece la legialación venezolana.

«CICPC investiga delitos contra la salud pública en Maracaibo», tituló la policía científica en su cuenta @cicpczulia. En una imagen adicional explicaron lo siguiente:

«Con la finalidad de desarticular una organización criminal la cual se dedica a la producción y comercialización ilicita de perfumes y cosméticos, así como a la usurpación de las grandes marcas y patentes comerciales, vendiéndolos como productos originales, se procedió a realizar una inspección en dicho establecimiento comercial, donde una de las encargadas de nombre MONICA DIAZ, se introdujo en el establecimiento no permitiendo el acceso a la comisión, donde luego de unos breves minutos, un ciudadano mencionado como «CESAR» quien es él propietario de la empresa, convoco a numeroso grupo de personas, quienes tomaron una actitud hostil y agresiva en contra de los integrantes de la comisión, por lo cual se procedió al retiro de la comisión. Estamos haciendo las investigaciones pertinentes al caso, como policía científica ratificamos nuestro apego a las normas jurídicas».

El texto anterior es una reproducción exacta de la publicación en la cuenta de Instagram del CICPC-Zulia y no se incluyeron comentarios ni correcciones.

Comerciantes de San Andresito insisten en irregularidades por parte del CICPC-Zulia

A la sala de redacción de QUÉ PASA acudió un grupo de 25 propietarios de comercios de la Av Libertador, que incluyó comercios de los centros comerciales San Andresito, Libertador, Urdaneta, Pasaje Comercio, antiguo Bingo Reina, Punto Rojo y Bingo Rey; quienes pidieron declarar bajo condición de anonimato debido a temores de represalias por parte de los organismos de seguridad.

Relataron que lo ocurrido el jueves fue una protesta pacífica que consistió en el cierre de la Av. Libertador y que se produjo ante la negativa de la comisión del CICPC-Zulia de exhibir la debida orden judicial que avalara el allanamiento a uno de los comercios.

«A nosotros nos avisaron que la petejota estaba allanando el local y cuando fuimos a preguntar qué pasaba no se nos dio una explicación. Nos comunicamos con los propietarios del local allanado y nos dijeron que los funcionarios llegaron sin orden judicial y se metieron a la fuerza en el local. Cuando los dueño exigieron hablar con el fiscal que debía estar con los funcionarios les respondieron que el fiscal iba en camino, pero nunca llegó ningún representante del Ministerio Público», relataron.

«Insistimos en hablar con un vocero de la comisión para que nos dieran explicaciones pero no recibimos respuestas, por lo cual llamamos a la Fiscalía para solicitar la presencia de un fiscal de Derechos Fundamentales, pero tampoco llegó», detallaron.

«Fue cuando decidimos trancar la calle para protestar, porque ya estamos cansados de que siempre es lo mismo: llega el CICPC y nos quitan 10 mil, 15 mil y hasta 20 mil dólares con la amenaza de que si no pagamos nos procesan por equis delito, aunque no estamos delinquiendo. Inclusive, ha pasado que revisan y no consiguen nada ilegal e igual nos extorsionan bajo la amenaza de sembrarnos evidencia. ¡Ya está bueno!».

Sobre la respuesta en Instagram por parte del CICPC-Zulia y los señalamientos sobre los presuntos delitos contra la salud pública y usurpación de marcas y patentes comerciales, dijeron que ningún comerciante de la Av. Libertador se niega a ser fiscalizado o investigado siempre y cuando se cumplan los extremos de la ley. «Si ellos consideran que se está cometiendo un delito están en su deber de investigarlo, pero apegados al derecho. ¿Es porque vendemos perfumes? Son unos descarados, porque esos son los perfumes que ellos mismos nos vienen a pedir como «colaboración» para usarlos o regalarles a las novias», dijeron.

«Cuando vengan con una orden judicial emanada de un tribunal, en compañía del fiscal del Ministerio Público que lleva la investigación y convocando a los testigos, ese día les abrimos las puertas para que revisen todo lo que quieran. Pero ya nos cansamos de la extorsión y del terrorismo que nos vienen aplicando», advirtieron.