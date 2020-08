Asesinan de ocho disparos a escolta del alcalde de Jesús Enrique Lossada

El hecho sucedió en El Diluvio, parroquia José Ramón Yépez. A Montiel lo habían secuestrado desde las 9:00 am en las adyacencias al módulo lechero Simón Bolívar

Zulia – Este martes 25 de agosto Ángel Montiel, conocido como “Tawala”, uno de los escoltas del alcalde de Jesús Enrique Lossada, ubicado al noroeste del lago de Maracaibo, Zulia, Júnior Mujica fue secuestrado y asesinado de ocho disparos.

El hecho sucedió en El Diluvio, parroquia José Ramón Yépez. A Montiel lo habían secuestrado desde las 9:00 am en las adyacencias al módulo lechero Simón Bolívar, apareció muerto horas después cerca del basurero La Sambenitera, en la población de La Paz.

Montiel es hijo del cultor popular Segundo Montiel y sobrino del dirigente político Arcadio Montiel. Trabajó como asistente de seguridad del exministro Jorge Giordani y tenía estudios de antropología como casi todos los de la casta Montiel. Había sido nombrado recientemente por el alcalde Mujica coordinador político del Plan Agroproductivo El Diluvio-Palmar, por lo que sus funciones de escolta se habían reducido, solo ejercía cuando se le requería.

El alcalde Junior Mujica rechazó el hecho y lo vinculó a mafias que operan en la zona e intentan apoderarse de ese territorio. “Responsabilizo a las mafias que quieren tomar ese territorio para cometer sus fechorías, para trasladar droga y otros ilícitos. No es la primera vez que atacan a uno de los nuestros en El Diluvio. Les digo, no vamos a entregar el municipio a los mafiosos, no podrán seguir cometiendo crímenes impunemente y las autoridades competentes deben actuar con fuerza y contundencia para garantizar la seguridad de nuestros habitantes que viven atemorizados ante la arremetida constante de estos grupos violentos”, dijo el burgomaestre local.

Mencionó que conversó con el gobernador Omar Prieto y se enviaron comisiones al sitio de los hechos. Las autoridades policiales ya iniciaron las labores de investigación del caso. Las autoridades policiales ya iniciaron las labores de investigación del caso.⠀

Con “Tawala” van ocho los vinculados al alcalde Júnior Mujica que han sido asesinados en Lossada: David Mujica, Melecio Maparí, Adalberto Meleán, Michel Padrón, dos motorizados apodados El Mochuelo y El Gocho José , y el último fue Miguel Parra, secretario de seguridad ciudadana de la Alcaldía, asesinado el 14 de mayo pasado. En julio de 2019 el coordinador de Alimentación, Francisco Díaz, sobrevivió a 11 disparos.⠀