Muere mujer tras robo de motocicleta

Yohanis Yolimar murió este martes como consecuencia de las heridas que sufrió el pasado 23 de febrero, cuando regresaba de su trabajo junto a su hermana

Caracas- “Ella me decía mamá no me dejes morir, no me dejes morir”, esa era la petición que Yohanis Yolimar Bravo Rodríguez le hacía a Fania Gutiérrez, su mamá durante los nueve días que permaneció en las salas de recuperación del hospital Domingo Luciani de El Llanito.

La petición no se hizo realidad, Yohanis Yolimar murió este martes como consecuencia de las heridas que sufrió el pasado 23 de febrero, cuando regresaba de su trabajo junto a su hermana y fueron asaltadas por unos delincuentes quienes querían quitarles la moto en la que viajaban.

Lea también: Muere cubano en buque petrolero que iba a Cuba

Vendía pizzas

Yohanis Yolimar Bravo tenía 26 años y era gerente general de Pizza Loka, un local dedicado a la venta de pizzas, ese día, el 23 de febrero, salió de su trabajo a las 9:00 pm y su hermana fue a buscarla, como era tradicional, para llevarla hasta su casa ubicada en el sector Graveuca, de El Llanito.

Cuando llegaban fueron interceptadas por una pareja de motorizados, quienes a punta de pistola las robaron y le dispararon a la joven gerente, quien recibió el disparo en la región lumbar, fue trasladada con urgencia al hospital Domingo Luiciani de El Llanito la operaron, “le quitaron 30 centímetros de intestino, pero sus lesiones eran muy graves y murió este martes”.

La joven era la mayor de dos hermanos, no deja hijos.

Los gastos funerarios los está cubriendo la empresa en la que trabajaba la joven, sin embargo la familia no cuenta con los recursos para el sepelio, por lo que están pidiendo apoyo a vecinos y amigos para darle cristiana sepultura.

Foto Agencias.