¿Una relación abierta ayuda a mantener el amor? 

Las mentes se abren, el mundo cambia y las relaciones también. Actualmente vivimos una mayor apertura y eso implica aceptar que existen diferentes formas de amor

Cada vez es más común escuchar sobre diferentes tipos de relaciones de pareja, entre éstas, la relación abierta. Incluso hay quienes aseguran que esta es la mejor manera de “mantener la llama”, pues no hay infidelidades y todos están en sintonía, ¿pero en qué consiste una relación abierta? Conoce más sobre ella y si es que puede funcionar para ti y tu pareja.

Si eres de la “vieja escuela”, seguro creciste con el mismo cuadro: encontrar el amor, casarte, tener hijos y envejecer al lado de esa persona. La verdad suena muy bonito y aunque quizá me tachen de romántica, yo aún creo en encontrar a alguien con quien vivir grandes experiencias y, quizá, una vida.

Sin embargo, tampoco podemos negar que las mentes se abren, el mundo cambia y las relaciones también. Actualmente vivimos una mayor apertura y eso implica aceptar que existen diferentes formas de amor, además de maneras de llevar las relaciones de pareja, pues así como hay cada vez más matrimonios que eligen no tener hijos, existen quienes eligen “abrir su relación”.

¿Qué es una relación abierta?

De acuerdo al sitio de Psicología, Psicólogo en casa, puede considerarse una alternativa a la monogamia, sin que esto implique ser infiel a tu pareja… ¿cómo es eso? Cuando una pareja decide tener una relación abierta, esto implica que podrán tener relaciones sexuales con otras personas, sin embargo, al existir un permiso explícito, las mentiras o excusas quedan de lado.

Asimismo, es importante mencionar que no existe una “forma general” de relación abierta, es decir cada pareja establece sus reglas. Si bien, quizá la forma más común es mantener un lazo de amor o personal como pareja entre ambos y únicamente un vínculo sexual con otros, cada pareja decide como se llevará e incluso si se pueden involucrar sentimientos.

¿Cuál es la diferencia entre relación abierta y poliamor?

Dado que tienen características similares, es muy común confundir ambos tipos de relaciones, sin embargo, no son lo mismo. Si no se descarta la posibilidad de enamorarse de la otra persona en una relación abierta, no es una característica común, pues esta suele centrarse más en el ámbito sexual fuera del “núcleo amoroso”, conservando esta relación como principal.

En cambio, en el poliamor existen relaciones emocionalmente íntimas entre varias personas, quienes también pueden ser parejas sexuales o románticas. Es decir, quizá tú o tu pareja tengan una relación amorosa con una o dos personas más, pero bajo conocimiento y aceptación de todas las partes, además de que es posible que haya una relación o vínculo entre todos.

La diferencia principal es que no existe un lazo únicamente sexual, sino que se trata de una relación completa donde prevalece el amor y procuración por el otro. Incluso puede ser que no tengas una relación sexual con las otras personas, pero sí a nivel emocional. De igual modo, cada pareja o “núcleo amoroso” establece sus reglas y forma de llevar la relación.

¿Una relación abierta ayuda a mantener el amor?

En lo personal, me resulta difícil pensar en una relación abierta, no se ha dado el caso, sin embargo, hay quienes lo practican y lo consideran una buena forma, más que de mantener el amor, de tener una relación saludable, evitando las mentiras e infidelidades, pues todos están en el mismo canal.

En ese sentido, los especialistas explican que el deseo por plantear este tipo de relación, puede aparecer en cualquier etapa, ya sea al inicio de un noviazgo o en quienes ya llevan muchos años juntos o casados. Las razones son varias, desde la rutina y deseo por romperla, el no ver satisfechas tus necesidades o saber que no satisfaces las de tu pareja, hasta vivir “del otro lado del mundo” y querer respetar la relación de pareja, pero satisfacer tu deseo sexual.

¿Cómo decirle a mi pareja que quiero una relación abierta?

Ya sea que tú o tu pareja lo planteen, es muy importante estar conscientes de lo que eso significa, respetar la decisión del otro y establecer las “reglas” para evitar problemas posteriores que los lleven a terminar su relación. Por lo que ambos deben estar de acuerdo en todo momento.

La recomendación principal, es aprender a responder ante los celos y sentimientos de culpa. Asimismo, deben establecer si se hablará de los detalles de los encuentros con las otras personas, y no tanto a nivel sexual, sino saber si has estado con alguien o no.

Una vez establecido lo que se puede o no hacer y cómo funcionará su relación, lo siguiente es respetar los términos para evitar fracturar la relación “principal”. Al final no lo haces por falta de amor, por lo tanto, tu prioridad debe ser cuidar a tu pareja.

Si por el contrario, no es para ti, también es válido y debes hacérselo saber a tu pareja. No debes forzarte a hacerlo únicamente por no perder a esa persona, en una relación abierta, ambos deben llevarlo bien, no se trata de vivir frustración o sufrimiento. Recuerda que no debes poner el placer del otro encima de tu bienestar y salud mental.

Como todo, las relaciones abiertas pueden tener sus ventajas y desventajas, sin embargo, debes ponerlas en la balanza junto con tu pareja, dejando a un lado los prejuicios o cosas preaprendidas a lo largo de nuestra vida. Una relación es únicamente de quienes la componen, el factor social o externo no debería influir, siempre y cuando haya respeto y acuerdos.