Descubre ¿Cómo saber si tu pareja te quiere dejar?

Si alguna vez te has preguntado cómo saber si tu pareja te quiere dejar; esto es debido a que existe algo que te ha hecho sospechar o a considerar esa posibilidad. Aunque es totalmente normal tener miedo de que todo termine; pues cuando el amor aún está latente, es difícil decirle adiós a esa persona.

Existen ciertos patrones de comportamiento que determinan la naturaleza del amor. Es bien sabido que el amor no es como las matemáticas, sin embargo, en una situación de este tipo, es probable que puedas observar varios de estos patrones de comportamiento.

TE DEJA EN SEGUNDO PLANO

Una señal clara de que tu pareja te quiere dejar es si últimamente has notado que no te dedica tiempo; siempre hay algo más importante, ya sea el trabajo o anda cansado. Aunque literalmente no diga que ya no le gusta pasar tiempo contigo; percibes que parece tener tiempo para otros objetivos, menos para ti. Cuando pasa esto, solo significa que ya perdió el interés en ti.

LO DICE CON OTRAS PALABRAS

Ninguna persona termina una relación de un día para otro; si lo quiere hacer es porque ya lleva tiempo pensándolo. De hecho, existen señales previas las cuales te dicen si ya lo ha pensado; como el no seguir una discusión y no solucionar nada. O simplemente te mira o te trata como una completa desconocida.

ESTÁ AUSENTE

Aunque las demás personas los perciban como una pareja; pero todo está muy alejado de la realidad. El vínculo está roto porque tu pareja está ausente en esta historia; el recuento de los instantes juntos son muy pocos. Solo esta contigo delante de la sociedad; pero por otro lado, tu pareja ya te quiere dejar.

Cabe aclarar que tu pareja puede estar ausente por otros motivos; ya que puede tener preocupaciones que le ganan a la relación, por ello es recomendable hablar. Sin embargo, con la relación en este punto; la manera de decir que quiere romper es a través de los hechos.

TE PIDE UN TIEMPO

Esta es la principal señal de que tu pareja te quiere dejar; ya que el tiempo pedido le servirá para reflexionar si donde esta es realmente donde quiere estar. Aunque puede que no decida hacerlo; esto solo significa que la posibilidad ya le ha pasado por la mente.

HABLA CON TU PAREJA

Recuerda que lo que más te hace daño es lo que te imaginas; así que afronta la realidad y pregúntale si realmente quiere seguir con la relación. Sabemos que no será una conversación sencilla, es conveniente que refuerces la comunicación con tu pareja.

Existe el error de hacer suposiciones e hipótesis sin fundamento; y esto es lo peor que puede llegar hacer en una relación. Ya que puede llegar el caso de estar equivocada. Recuerda que la comunicación en las relaciones deben ser algo esencial; sobre todo en los casos donde piensas que tu pareja te quiere dejar.