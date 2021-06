Venezuela acumula 254.116 casos de covid-19: Monitor Salud denuncia que se acelera curva de contagios

Un total de 1.229 casos de transmisión comunitaria y 4 importados de COVID-19 fueron detectados al cierre del martes 15 de junio

Un total de 1.229 casos de transmisión comunitaria y 4 importados de COVID-19 fueron detectados al cierre del martes 15 de junio por las autoridades sanitarias venezolanas, mientras que la tasa de recuperación se mantiene en 92% del total de contagios.

Así lo dio a conocer la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, a través de una serie de publicaciones en su cuenta de red social Twitter.

En este sentido, detalló que los casos de transmisión comunitaria se discriminan de la siguiente manera: Mérida (231), Yaracuy (172), La Guaira (118), Zulia (118), Barinas (81), Aragua (73), Sucre (72), Miranda (61), Delta Amacuro (46), Trujillo (44), Caracas (39), Carabobo (38), Cojedes (37), Apure (35), Nueva Esparta (32), Monagas (19), Bolívar (5), Lara (2), Falcón (2), Amazonas (1), Portuguesa (1), Táchira (1) y Anzoátegui (1).

De los casos importados 3 procedieron de Panamá, dos con entrada por La Guaira y uno por Carabobo, y 1 provino de México arribado por Carabobo, según la reseña del canal gubernamental VTV.

Asimismo, la funcionaria reportó 20 nuevas víctimas fatales para llegar a 2.865. En concreto, se registraron 4 muertes en Miranda; 3 en Anzoátegui, 2 en Zulia, Nueva Esparta, Sucre, Yaracuy y Apure, respectivamente; mientras que en Carabobo, Trujillo y Portuguesa se confirmó 1 fallecimiento en cada entidad.

Luego de dos días de esta nueva semana de cuarentena radical, los datos generales de incidencia de covid-19 en Venezuela, provenientes de fuentes oficiales, indican que van 254.116 contagios, de los cuales 234.393 (92%) se han recuperado. En consecuencia, el país maneja 16.858 casos activos.

Según la data oficial, 12.397 pacientes son atendidos en Hospitales, 3.942 en Centros de Diagnóstico Integral y 519 en clínicas privadas.

5/6 Luego de detectarse el primer caso en nuestro país, estas son las estadísticas generales de la pandemia: – Total de contagios: 254.116

– Pacientes recuperados: 234.393 (92%)

– Casos activos actuales: 16.858

Incrementa curva de contagios de Covid

La curva de contagios por la covid-19 en Venezuela se está acelerando y, en algunos estados, los centros de salud «comienzan a presentar colapso», advirtió Monitor Salud, organización que agrupa a numerosos empleados del sector para exigir mejores condiciones laborales.

«Queremos advertir que los casos de covid-19 van en aumento, la curva parece acelerarse y algunos estados del país comienzan a presentar colapso en sus centros de salud», escribió la organización en su cuenta de Twitter.

Según su reporte, en los 32 centros hospitalarios designados como «centinelas» para la atención de la pandemia, hay 1.967 camas disponibles para hospitalización, de las que 1.215 están ocupadas y 143 de esos pacientes están en unidades de cuidados intensivos.

En total, hay 252 camas en esas unidades, lo que implica que el 57 % están ocupadas, según los datos de Monitor Salud.

Entre los hospitales que se encuentran en una peor situación está el Hospital General de San Carlos en Cojedes, que tiene capacidad para 60 pacientes y, actualmente, están hospitalizadas 69 personas, según la organización.

Una situación similar se vive en el Hospital Universitario de los Andes, en Mérida, donde, siempre según los datos difundidos por Monitor Salud, hay capacidad para 45 pacientes y, actualmente, están ingresadas 56 personas.

El pasado domingo, la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) alertó de que la pandemia de covid-19 en Venezuela está «fuera de control».

«Cada vez (es) más evidente que no hay control de la información. No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en (los) hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es una alerta, (la) pandemia en Venezuela fuera de control», subrayaron en su cuenta de Twitter.

Dos días antes, el sindicalista Mauro Zambrano, representante de trabajadores de hospitales y clínicas de Caracas y coordinador de Monitor Salud denunció que hay una «ola de contagios de covid-19 en el estado Zulia» que aumenta «y nadie hace nada por contener esta tragedia».