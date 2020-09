¿Puedes contagiar la Covid-19 si eres paciente recuperado y vuelves a salir positivo?

Si después de seguir el tiempo de recuperación y aislamiento recomendado para la infección por Covid-19, repites la prueba y vuelve a dar positiva, debes de saber que no necesariamente significa una reinfección, mucho menos que sigas siendo un riesgo de contagio

El coronavirus nos trae de cabeza, y aunque la mayoría sigamos las medidas de prevención recomendadas por los organismos de salud, el riesgo está latente y puede ser que en “la de malas” te contagies de Covid-19. Hasta hoy, la recomendación de la Secretaría de Salud es que de presentar síntomas que no muestren signos de una enfermedad grave o formes parte de un grupo de riesgo, te quedes en casa.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Salud Pública explica que la infección por el Covid-19, en general parece clínicamente leve, por lo tanto, de tener síntomas como estos o haber dado positivo a la prueba, la recomendación es no alarmarte, seguir con las medidas básicas de higiene y protección, y permanecer en aislamiento hasta que desarparezcan los síntomas, lo cual se calcula en alrededor de 15 días.

Pruebas positivas de Covid en personas recuperadas

¿Pero qué pasa si transcurrido este periodo te vuelves a hacer la prueba y vuelve a salir positiva? Es normal querer descartar esta enfermedad, en especial si tienes que volver al trabajo y es una condición, o decidiste recuperarte lejos de tu familia para evitar riesgos, sin embargo, este segundo positivo no debe generar temor.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell, explica que esto puede ocurrir, pero no se trata de virus activos o partículas con capacidad infectante, sino restos de material genético del virus que pueden permanecer por semanas e incluso meses en las vías respiratorias de las personas.

Tras ser cuestionado sobre este tema en la conferencia de prensa vespertina del 1 de septiembre, el subsecretario subrayó que la prueba de PCR (hisopo) detecta las secuencias genéticas y es posible que siga saliendo positivo si la carga viral era muy alta al inicio, ya que puede haber una mayor cantidad de residuo.

De hecho, reiteró que no tiene sentido repetir y repetir la prueba, pues esta puede salir positiva varias semanas después de haber transcurrido el periodo recomendado, sin embargo, no significa que haya riesgo de tener de nuevo la enfermedad o contagiar a otros, por lo que no hay necesidad de impedir a las personas volver al trabajo hasta que la prueba resulte negativa.

Incluso resaltó que el posicionamiento tanto de la Secretaría de Salud, como de la Organización Mundial de la Salud, es que bastan 10 días para que desaparezca la capacidad contagiante de las personas.

Claro, la recuperación siempre dependerá de la gravedad de la enfermedad: si esta es leve, en 14 días puedes “estar fuera”; para casos más graves, entre 15 y 21 días es el tiempo promedio de recuperación, mientras que quienes estuvieron en terapia intensiva pueden necesitar meses de recuperación y rehabilitación, pero estos periodos no tienen que ver con que el virus siga siendo viable, sino con la reacción del cuerpo.

¿Cuáles son las medidas que debe seguir un enfermo de Covid?

Si recién te diagnosticaron Covid-19 o has manifestado los síntomas enlistados por la Secretaría de Salud, la principal recomendación es aislarte, siempre y cuando no presentes dificultad para respirar, presión o dolor en el pecho, o formes parte de un grupo de riesgo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social, los pasos a seguir en enfermedades leves y aislamiento, son:

1. Quédate en una habitación individual amplia y bien ventilada, de ser posible con baño. De tener que convivir en la misma habitación con otra persona, deberá haber al menos un metro de distancia entre una cama y otra.

2. Mantén una distancia mínima de 1 metro con las demás personas de la casa, si vives acompañado.

3. Deberá haber una limpieza y desinfección de las superficies que se toquen con frecuencia, incluido el inodoro y lavamanos.

4. De hecho, en caso de compartir baño, este debe desinfectarse diario antes de que alguien más lo utilice.

Asimismo, recuerda que es muy importante que tanto tú como tu familia mantengan las medidas de prevención y protección, como no salir de casa, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o usar un gel desinfectante con alcohol mayor al 70%, evitar tocarse la cara, nariz y boca, cubrirse la boca y nariz al toser y/o estornudar, no saludar de mano y beso, así como mantenerse hidratados y alimentarse sanamente.

Ahora ya lo sabes, dar positivo una segunda vez a Covid-19, pasados unos cuantos días de haber cumplido tu periodo de recuperación, sólo indica que hay restos de material genético del virus en tu sistema respiratorio, pero no que continúes “portando” el virus capaz de contagiar a otros.

Recuerda que lo más importante siempre será seguir las medidas de los organismos de salud y comunicarte por los diferentes medios con la asistencia médica para resolver tus dudas y evitar mayores riesgos, tu salud es lo más importante.