Pacientes asintomáticos tienen la misma cantidad del Covid-19 de los que sí presentan síntomas

Una investigación publicada en agosto del año pasado en el portal Journal of the American Medical Association (Jama) reveló que el 30% de las personas no presentan síntomas por Covid-19.

A pesar de ello, presentan la misma cantidad del virus que las personas con síntomas, según los investigadores.

“Con los asintomáticos no se sabe por cuánto tiempo pueden ser contagiosos (…) Básicamente, las personas asintomáticas pueden transmitir virus a otros durante una semana, igual que los que tienen síntomas, pero a menos que la persona se haga un test de antígeno (para detectar que tuvo la enfermedad) o una PCR, esa persona pasa desapercibida”, explica el doctor Vicente Soriano a BBC Mundo.

Soriano recomienda el uso de las mascarilla y el distanciamiento para evitar la propagación del nuevo coronavirus, además enfatizó la importancia del monitoreo constante para identificar a las personas asintomáticas.