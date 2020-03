Mitos y falsas creencias sobre la menstruación

Actualmente, abundan falsas creencias sobre la menstruación, pues muchas mujeres aún no comprenden su ciclo menstrual a cabalidad. Es por ello que, cuando las jóvenes comentan entre sí, las dudas persisten

Salud- Un estudio señaló que la transmisión oral ha sido la responsable de que hoy en día existan muchos mitos sobre la menstruación. Uno de estos es el miedo asociado al uso del agua, ya que se piensa que será perjudicial para la salud.

Dicha investigación también señaló que algunas mujeres sienten miedo de acercarse al agua porque creen que van a sufrir enfermedades terribles, como parálisis, embolias o demencias. Siguiendo la misma idea, otro análisis concluyó que el ciclo menstrual se ha considerado como debilitador y limitador de la actividad femenina.

Lea también: Los mejores ejercicios para controlar la eyaculación precoz

Falsas creencias sobre la menstruación

A continuación, te presentamos las falsas creencias más comunes en torno a la menstruación. Además, te explicaremos un poco más sobre cada una de ellas, con el fin de que puedas liberarte de miedos injustificados.

1. Los ciclos menstruales son idénticos

¡Falso! Los ciclos menstruales, por lo general, duran de 3 a 5 días, con una periodicidad que puede variar de 28 a 30 días. No obstante, hay mujeres con ciclos más largos. A medida que ganan más edad, las mujeres pueden tener ciclos más cortos, de hasta 25 días. El ciclo menstrual no es el mismo en todas las mujeres. La periodicidad puede variar e, incluso, cambiar con el paso del tiempo.

2. No se puede salir embarazada con la menstruación

¡Falso! A pesar de que las probabilidades disminuyen, sí es posible, ya que los espermatozoides pueden permanecer en la vagina hasta por cinco días y, aunque muchos mueren entre las 48 y 72 horas, algunos pueden seguir con vida. También habría que considerar otros factores, como la duración de los ciclos, por ejemplo.

3. La mujer no debe ejercitarse durante la menstruación

Por supuesto que no es así. Al contrario, las actividades físicas durante el período son saludables, puesto que ayudan a que el organismo libere endorfinas y, de este modo, el dolor disminuya.

4. La mujer no se debe bañar durante el período porque la sangre se coagula

Esta creencia también es errónea. Lo único que sucede si se toma un baño con la menstruación es que la sangre puede disminuir por un momento, pero esto sucede porque los vasos sanguíneos se contraen debido a la temperatura.

5. No se debe tener relaciones sexuales con la menstruación

El ejercicio de la función sexual durante la menstruación no está contraindicado, así que no hay problema. Es solo una decisión personal y que se puede discutir con la pareja.

6. Si la menstruación no llega cada mes, es porque se está quedando retenida adentro

La ausencia de la menstruación puede deberse a múltiples factores, y es falso que la sangre queda retenida. Esto simplemente no ocurre. De hecho, algunas mujeres dejan de tener la menstruación debido a medicamentos que toman, pero no pasa nada malo y siempre se puede conversar con el ginecólogo.

7. Si te la pasas mucho con tus amigas, el ciclo menstrual se sincroniza

Aunque es una creencia muy extendida, no se han encontrado todavía estudios que lo corroboren. Esta idea surgió luego que la psicóloga Martha McClintock la propusiese, alrededor del año 1971. No obstante, su estudio no fue concluyente, así que ella pensó que la sincronización se debía a la presencia de feromonas.

Pero, más tarde, otros investigadores, llamados Zhengwei Yang y Jeffrey C. Schank, retomaron esta investigación y no encontraron ninguna prueba que avalara la teoría de McClintock. Por tanto, concluyeron que cuando esto ocurre se debe solo al azar.

Creer que la menstruación es un proceso de limpieza: Esto también es un mito, ya que solo se trata de la regeneración de tejido endometrial ante la ausencia de embarazo. Este tejido se renueva para recibir el huevo fecundado en el próximo ciclo en caso de embarazo.

La mayonesa se corta si una mujer tiene la menstruación: Es otra creencia falsa. La mujer con la menstruación puede cocinar, preparar salsas y todas las recetas que quiera, sin ningún temor.

La menstruación significa que el útero llora porque no hay embarazo: Esta creencia falsa fue difundida por muchos médicos franceses hace décadas, pero no es más que un mito popular.

La mujer no se debe lavar el cabello con la menstruación: Falso.

Si una mujer tiene la menstruación no debe tocar las plantas: Es falso.

Así como estas, hay un sinfín de creencias infundadas sobre el ciclo menstrual. Por desgracia, muchas estas, luego de tanta repetición, terminan por ser asimiladas por muchas mujeres, haciéndolas sentir inseguras.

Foto: Agencia