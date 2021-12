La OMS afirma que la variante Ómicron se extiende a un ritmo sin precedentes

«Aunque Ómicron provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados«, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

La variante ómicron se propaga «a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante», advirtió el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calcula que la mayoría de los países ya están afectados.



Lea también: Gobierno Nacional alcanza la vacunación anticovid de 3 millones 67 mil 987 personas en el Zulia



En Europa, Países Bajos anunciaron el cierre de las escuelas primarias a partir del 20 de noviembre, una semana antes del inicio de las vacaciones de Navidad, y la ampliación de las actuales restricciones sanitarias hasta el 14 de enero, incluyendo el cierre de tiendas no esenciales, bares y restaurantes todos los días entre las 17H00 y las 05H00 horas.



Reino Unido, en pleno auge de contagios y con una primera víctima mortal debido a ómicron, también decidió aplicar nuevas medidas.



«En la actualidad, 77 países han notificado casos de ómicron, pero la realidad es que probablemente ómicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.



«Nos preocupa el hecho de que la gente considere ómicron como leve (…) Aunque ómicron provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados», añadió.



«A mediados de diciembre»



Según Abdi Mahamud, experto de la OMS, la propagación de esta variante es tan rápida que podría convertirse en dominante en varios países de Europa a mediados de diciembre.



Por su parte, el doctor Bruce Aylward, consejero del jefe de la OMS, también advirtió: «Tenemos un virus más transmisible del que no conocemos muy claramente su evolución clínica».



A las puertas de las fiestas de fin año, con muchas familias reuniéndose, «podríamos situarnos en una posición muy peligrosa».



Todavía hay muchos interrogantes en torno a esta nueva variante, que ha sembrado de nuevo el pánico en el mundo desde que fue identificada por primera vez en noviembre en Sudáfrica.

Temores de la OMS



Y la OMS teme que los países ricos, acelerando la aplicación de terceras dosis a la población adulta, acumulen los inmunizantes, y las naciones más desfavorecidas no puedan avanzar en sus campañas de vacunación



«Seré claro: la OMS no está contra las dosis de refuerzo. Estamos contra la injusticia» en la vacunas, alertó el doctor Tedros.



«Es una cuestión de jerarquización de las prioridades (…) Dar dosis de refuerzo a grupos con poco riesgo de enfermedad grave o muerte pone en peligro la vida de los que corren un riesgo elevado que están esperando sus primeras dosis», insistió.



Según proyecciones de la OMS, África alcanzaría el objetivo del 70% de su población vacunada contra covid-19 en agosto de 2024. Actualmente, solamente 20 naciones africanas habían vacunado al menos al 10% de su población, otras 6 al 40% y solo dos (los archipiélagos de Mauricio y Seychelles) al 70%.



En ese sentido, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, advirtió este martes sobre las consecuencias que podría tener para África la decisión de la Unión Europea (UE) de utilizar sus inmunizantes para campañas de vacunación de refuerzo.



Rebelión contra Johnson



En algunos países occidentales, las nuevas restricciones no son bien recibidas.



El primer ministro británico, Boris Johnson, sufrió el martes una enorme rebelión entre sus propios diputados conservadores contra las medidas anticovid que quiere implantar para frenar el avance de ómicron: porte de mascarillas en interiores, test diarios para los casos de contacto, vacunación obligatoria para el personal hospitalario y pasaportes sanitarios en eventos multitudinarios.



En el Reino Unido, uno de los países más enlutados por la pandemia con más de 146.500 muertos, le variante ómicron contagiaría a 200.000 personas cada día, según cifras oficiales.



En el plan médico, la farmacéutica estadounidense Pfizer confirmó que su píldora contra el covid-19 redujo las hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en casi un 90%, cuando se toma en los primeros días después de que aparezcan síntomas.



Y un estudio realizado en Sudáfrica estimó que la vacuna de Pfizer era globalmente menos eficaz contra la variante ómicron, pero seguía protegiendo en un 70% contra las formas graves de la enfermedad.



La pandemia ha causado más de 5,3 millones de muertos en el mundo desde finales de 2019, según un balance el martes de la AFP a partir de fuentes oficiales.