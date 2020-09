Este tónico casero para piel grasa dejará tu cutis suavecito

Es importante que para mantener la dermis limpia, laves tu cara con agua y jabón neutro. También puedes optar por usar almohadillas astringentes o un tónico

Tener la piel grasa no es fácil, el rostro brilla todo el tiempo, el maquillaje no dura, y lo peor, los poros se obstruyen dando origen a comedones, puntos negros y granos. Sin embargo, no todo está perdido, aquí te enseñamos a preparar un tónico casero para la piel grasa o mixta con acné que dejará tu cutis suavecito.

¿Por qué el exceso de grasa en la cara?

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se debe a una sobreproducción de las glándulas sebáceas. Las causas pueden ser diversas, pero hay dos factores que son comunes en la mayoría de los casos: genes y hormonas. Aunque no lo creas, la comida muy pocas veces tiene algo que ver.

Es importante que para mantener la dermis limpia, laves tu cara con agua y jabón neutro. También puedes optar por usar almohadillas astringentes o un tónico.

Tónico casero para la piel grasa con acné que dejará tu cutis suavecito

Ingredientes

1 taza de agua de rosas

1 cápsula de vitamina E

Frasco de plástico con atomizador

Preparación

1 ¿No tienes agua de rosas? Prepararla es fácil aquí te damos un paso a paso para hacerla en casa: receta de agua de rosas.

( 1 taza grande de pétalos de rosas rojas o rosas

1 taza y media de agua destilada

¼ de taza de té verde

Un frasco de vidrio

En una olla pon a hervir una taza y media de agua destilada. Agrega los pétalos y el té verde en el agua caliente y cubre. Deja reposar por 20 a 30 minutos. Después de ese tiempo, retira los pétalos y deja enfriar. Una vez a temperatura ambiente guarda en una botella y utilízalo cada vez q lo necesites).

2 Una vez que tengas tu agua de rosas, vacía toda en el frasco de plástico. Añade la vitamina E, para ello, con ayuda un alfiler pincha la cápsula y extrae el líquido.

3 Coloca el atomizador, cierra bien y agita con fuerza.

¿Cómo lo debes usar?

Aplica sobre el rostro limpio todas las mañanas. Además de humectar tu rostro, sin estimular la secreción de grasa, esta opción de belleza tiene propiedades calmantes, refrescantes y antiinflamatorias.

Otra opción, que quizá te sea más sencilla es colocar un poco de agua de arroz en tu rostro, lo puedes hacer con ayuda de un algodón. Para elaborarla necesitas… ¡Descubre los beneficios del agua de arroz!