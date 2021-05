Atención: En el mundo se elevan a 161.081.960 los contagios por Covid-19

Las estadísticas destacan que este jueves se contabilizaron en el mundo 13.797 nuevas muertes y 752.620 contagios de Covid-19, siendo los países con mayor cantidad de víctimas mortales: India, con 4.000; Brasil (2.383) y Estados Unidos (818)

El balance publicado por la agencia internacional de noticias AFP refleja que desde el inicio del coronavirus en diciembre de 2019 hasta las 10H00 de este viernes se contabilizan un total de 161.081.960 contagios por Covid-19 en el mundo, mientras que la cifra de personas fallecidas por esta pandemia alcanza los 3.346.813, tras la compilación de los reportes oficiales emanados de las autoridades sanitarias de cada país y cotejados con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El número total de decesos en Estados Unidos se elevó a 584.487 con 32.852.998 contagios. Luego le sigue Brasil, con 430.417 defunciones por el virus y 15.433.989 casosactivos; En tercer lugar se ubica India, con 262.317 bajas y 24.046.809 enfermos con el Covid-19; México, con 219.901 víctimas fatales y 2.375.115 contagios y Reino Unido, con 127.651 fallecidos y 4.444.631 personas infectadas.

Hungría registra la mayor tasa de mortalidad, con 300 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de República Checa (279), Bosnia (273), Macedonia del Norte (248) y Montenegro (247).

El viernes a las 10H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa contabilizaba 1.104.114 fallecidos y 52.013.632 contagios; América Latina y el Caribe, 970.963 muertos y 30.465.279 personas que resultaron positivas en prueba del Covid-19; Estados Unidos y Canadá, 609.293 defunciones por la pandemia y 34.162.890 contagios; Asia, 399.024 extintos y 31.531.540 pacientes en tratamientos contra el Covid-19; Medio Oriente, 136.776 muertos y 8.193.022 personas infectadas; África, 125.570 decesos y 4.669.916 infectados y Oceanía, 1.073 víctimas fatales y 45.683 pacientes con coronavirus.

Finalmente, la agencia AFP aclara que en estas estadísticas no han sido incluidos los casos asintomáticos y menos graves, por lo que no se refleja la cifra exacta de contagiados a nivel global, dejando claro que muchas veces no pueden coincidir las estadísticas con el balance anterior por correcciones de última hora por parte de las autoridades sanitarias.